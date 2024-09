A- A+

RELIGIÃO Reitor do santuário afirma que 120º Festa do Morro da Conceição está garantida Pároco prevê readaptação dos locais para a programação religiosa e aposta em missas campais

Dois dias após a tragédia que deixou dois mortos e 28 feridos na paróquia do Morro da Conceição, o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, assegurou que a 120 festa em homenagem à Virgem Imaculada está garantida, mesmo que aconteça em novo formato. Tradicionalmente as celebrações começam em 29 de novembro, com a Procissão das Bandeiras, e se estendem até o dia 8 de dezembro, dia da padroeira afetiva do Recife.

“Estamos vivenciando um momento muito difícil com essa tragédia, mas o momento é também de esperança. A gente não vai desistir, a gente não vai desanimar, a gente vai continuar a nossa missão. E eu já quero deixar claro que a Festa do Morro vai acontecer, sim”, sustentou o pároco, depois de concelebrar duas missas neste domingo - a primeira com o arcebispo emérito dom Fernando Saburido e a segunda com o superior da Província de Brasília, padre João Paulo Santos.

Como a retirada dos destroços da igreja deve ser concluída nos próximos 30 dias e só depois disso vai começar a reforma do templo, é provável que a programação da festa tenha este ano um novo formato

“Talvez seja diferente, mas ela vai acontecer, porque a Festa do Morro é do povo. A gente vai fazer a festa acontecer, com a graça de Deus e de Nossa Senhora”, reforçou.

A programação das festas anteriores sempre ocorreu na paróquia e no entorno dela, porque o espaço religioso nunca comportou o número de devotos. “Isso tudo será readaptado e é provável que todas as celebrações no período da festa sejam campais”, sugeriu o reitor.

Neste domingo as equipes da Defesa Civil do município e de uma empresa especializada em remoção de destroços, contratada pela Prefeitura do Recife, continuaram o trabalho que teve início na manhã do último sábado.

Veja também

Fake News Santuário do Morro da Conceição alerta para golpes em campanhas de solidariedade