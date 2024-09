A- A+

Recife Cenário de destruição no Santuário de Nossa Senhora da Conceição após desabamento de teto Também está sendo feita a colocação de tapumes ao redor da igreja, que foi alvo de tentativa de furto durante esta madrugada

O Centro de Operações do Recife (COP) realiza, neste domingo (1º), o trabalho de preservação dos objetos e remoção dos entulhos do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, cujo teto desabou na última sexta-feira (30).

No local, também está sendo feita a colocação de tapumes ao redor da igreja, que foi alvo de tentativa de furto durante esta madrugada. Nesse primeiro momento, as equipes do COP fizeram a colocação de escoras para garantir a segurança.



Alguns objetos que ficaram intactos estão sendo retirados com prioridade, antes da entrada do trator, que fará a remoção dos escombros. O trabalho deve durar 30 dias.

