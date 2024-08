A- A+

DESABAMENTO NO SANTUÁRIO Retirada de entulhos após desabamento de teto do Santuário do Morro da Conceição deve durar um mês De acordo com a Defesa Civil do Recife, o processo de limpeza do local seguirá por, no mínimo, 30 dias

Um dia após a tragédia que comoveu o Recife com a queda do telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, os trabalhos de reconstrução começaram.

Na manhã deste sábado (31), o prefeito do Recife, João Campos, esteve no local do acidente acompanhado da equipe da Defesa Civil do município.

De acordo com o prefeito, além das equipes da Defesa Civil, um contrato também foi firmado com uma empresa terceirizada de engenharia, que participará da remoção dos entulhos.

Segundo o coronel Cássio Sinomar, secretário executivo da Defesa Civil, a equipe de engenharia está realizando levantamentos para entender como o processo de recolhimento dos entulhos pode ser feito sem provocar maiores danos na estrutura.

“Vamos trazer máquinas que realizaram cortes na estrutura de forma segura. Teremos cerca de um mês para fazer o trabalho de remoção do material sem nenhum tipo de dano”, destacou o secretário.

Após o processo de limpeza, a Defesa Civil deverá fazer uma nova avaliação da estrutura, para definir quais partes seguem estáveis.

“Até o momento, as ocorrências foram registradas apenas na parte do telhado. Já fizemos uma análise inicial e não encontramos nenhum tipo de fissura ou rachadura nas outras estruturas”, explicou Simomar.

