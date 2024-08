A- A+

DESABAMENTO NO SANTUÁRIO Defesa Civil inicia avaliação da estrutura do Santuário do Morro da Conceição após queda de teto Trabalhos de remoção devem durar 30 dias, segundo o prefeito do Recife

Começam neste sábado (31) a remoção dos entulhos e a avaliação da estrutura do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, um dia após a queda do teto da igreja.

A Defesa Civil do Recife chegou ao local no início da manhã para começar o trabalho da remoção dos entulhos e avaliar a estrutura do templo religioso.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o desabamento deixou um total de 25 vítimas.

As vítimas fatais foram identificadas como Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54. Os corpos dos dois foram encontrados sob os escombros e entre os bancos da igreja.

Para este sábado, também está marcada uma missa concelebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e o reitor do Santuário, padre Emerson Borges.

A missa será em uma estrutura provisória que a prefeitura vai montar na quadra do Santuário. Depois, esse equipamento vai continuar montado para acolher a comunidade. A expectativa de remoção dos entulhos é de 30 dias.

”É uma empresa especializada contratada pela prefeitura para fazer toda a demolição remanescente, retirar a estrutura que está danificada e preservar aquela que está íntegra”, explicou o prefeito do Recife, João Campos.

O gestor também explicou que foi feito um contrato com uma empresa terceirizada para retirar os entulhos e depois que os entulhos forem retirados terá uma nova inspeção da Defesa Civil.

Veja também

Ciência Fiocruz Pernambuco celebra 74 anos com palestras, atividades e minicurso a partir de segunda (2)