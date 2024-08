A- A+

MOMENTO DE FÉ Arcebispo e reitor celebram missa em memória das vítimas do desabamento no Morro da Conceição A celebração tem início marcado para 18h e será na Praça do Morro da Conceição

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, celebra, na noite deste sábado (31), missa em memória das vítimas do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição.

A celebração tem início marcado para 18h e será na Praça do Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana. O reitor do Santuário, padre Emerson Borges, concelebra a missa.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o desabamento deixou um total de 25 vítimas.

As vítimas fatais foram identificadas como Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54.

Os corpos dos dois foram encontrados sob os escombros e entre os bancos da igreja.

O desabamento aconteceu no início da tarde de sexta-feira (30). A Polícia Civil investiga a causa do acidente, que aconteceu durante distribuição de cestas básicas na igreja.

Um dia antes, o santuário recebeu uma missa com centenas de fiéis, nos preparativos para a tradicional Festa do Morro, uma das mais importantes celebrações religiosas do Estado, que, este ano, chega à sua 120ª edição.

O santuário permanece isolado para realização de investigações e perícias, segundo o Governo do Estado. Para este sábado, está previsto o início da remoção dos destroços.



