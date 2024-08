A- A+

Tragédia Raquel Lyra promete reerguer estrutura do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Foi decretado luto oficial de três dias em solidariedade às vítimas, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado

A governadora Raquel Lyra visitou, na noite da sexta-feira (30), o local da tragédia que levou ao chão o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife.

Durante sua visita, a governadora prometeu reerguer a igreja o mais rápido possível.

“A gente está estudando quais alternativas nós temos, inclusive do ponto de vista legal, para cumprir o nosso compromisso. Independentemente de qual for a alternativa, a gente vai colocar de pé de novo a estrutura da igreja”, disse a gestora do Estado.

Foi decretado luto oficial de três dias em solidariedade às vítimas, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado.

O desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora, que aconteceu à tarde, deixou duas pessoas, um homem e uma mulher, mortas e 25 feridos, de acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS).

“Me solidarizo com todas as vítimas e as famílias dos que faleceram em decorrência do acidente”, destacou Raquel.

Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Com relação ao restauro da estrutura, a gestora informou que será firmado um Termo de Fomento, a ser indicado pela Procuradoria Geral do Estado, entre a gestão estadual e a Arquidiocese de Olinda e Recife para garantir o repasse dos recursos da realização das obras de reconstrução.

“Um Termo de Fomento será feito e a gente vai repassar os recursos, dando todo o apoio técnico para que os nossos engenheiros possam ajudar no novo projeto para a igreja. Iremos também fazer o trabalho dos laudos, das investigações para identificar a razão do que aconteceu aqui e garantir também o processo de reconstrução da igreja", informou a governadora.

Raquel chegou ao local da tragédia apenas durante a noite por conta de uma visita que estava fazendo no Sertão às cidades de Inajá e Buíque, que recebe o Festival Pernambuco Meu País neste final de agosto.

Mesmo sem sua presença no Santuário durante a tarde, Raquel fez questão de confirmar que toda a equipe do Governo do Estado estava administrando a situação junto à vice-governadora, Priscila Krause.

“Tão logo tomei conhecimento a gente já se falou, eu e Priscila, e a gente acionou todo o governo, que já estava aqui presente com o suporte da assistência social, da secretaria de saúde, e até agora (20h30 da noite) os secretários estão aqui, a vice-governadora está aqui, a secretaria de saúde está acompanhando o estado das vítimas no hospital e a gente está cuidando deles”, contou.

Escombros do Santuário de Nossa Senhora da Conceição após desabamento do teto - Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Sobre a possibilidade de reerguer a estrutura antes da Festa do Morro, que celebra a padroeira do Recife, Nossa Senhora da Conceição.

“O nosso sonho, o de todos, é que a gente possa reerguer a igreja antes do 8 de dezembro - dia de Nossa Senhora da Conceição - para poder a gente ter aqui a possibilidade de pedir novamente as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição, de rezar pelas vítimas, pelas famílias das vítimas, e agradecer a Deus por todos aqueles que puderam sobreviver. Então a nossa meta é essa, mas eu não posso antecipar, em razão de que os engenheiros ainda vão entrar para dizer qual é a necessidade de reconstrução, mas vamos trabalhar para que isso possa acontecer”, disse Raquel.

Arquidiocese

A Arquidiocese de Olinda e Recife informou que no momento do acidente estava sendo realizada uma ação social que atende a mais de 50 famílias mensalmente, com a doação de cestas básicas.

A ação é realizada desde 2020 e já beneficiou cerca de 12.500 grupos familiares do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, também se pronunciou sobre a tragédia e expressou "profunda tristeza" pelo ocorrido.

“O acidente, que resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, enche nossos corações de luto e solidariedade. Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia. Que o Senhor acolha as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem”, lamentou, em nota, o arcebispo.

A arquidiocese informou que está oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares.

“Que Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira, interceda por todos, concedendo consolo e força neste momento de imensa tristeza”, rogou Dom Paulo Jackson.



