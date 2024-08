A- A+

presidente do brasil Lula lamenta tragédia no Morro da Conceição, no Recife "Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento", afirmou Lula

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou, em post em rede social, o desabamento de teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (30).



"Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento", afirmou Lula, que é pernambucano do Agreste do Estado.



O desabamento causou a morte de dois homens e de quase duas dezenas de feridos. A queda do teto ocorreu durante a distribuição de cestas básicas no local.



O Santuário é endereço de uma das festas religiosas mais movimentadas de Pernambuco. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira afetiva do Recife e tem o ápice da chamada Festa do Morro no dia 8 de dezembro.



A mensagem do presidente foi postada na rede social X, antigo Twiter, no meio desta tarde.



Confira:

Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento. — Lula (@LulaOficial) August 30, 2024

Veja também

RIO DE JANEIRO Caso Marielle: motorista de Cobalt e cúmplice no homicídio se forma em curso de direção