A estrutura do teto do Santuário da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro do Morro da Conceição, Zona Norte da capital, caiu durante a tarde desta sexta-feira (30). O desabamento deixou mortos e feridos.

Conforme confirmado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, os fíés atingidos pelo colapso participavam de uma ação solidária de entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, informou que cumpre agenda administrativa no Sertão do Estado e acionou equipes de segurança para resgate e atendimento às vítimas.

"Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante para nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos", escreveu a governadora.



Por volta das 14h34, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, informou, por meio das redes sociais, que a equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionadas. Ela também foi até o local, conforme anunciou.

Acabei de saber do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. A nossa equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já estão no local. Estou indo agora ao Morro para acompanhar de perto os desdobramentos dessa tragédia. — Priscila Krause (@priscilakrause) August 30, 2024

Também estão presentes bombeiros, policiais civis e várias ambulâncias do Samu.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Vítimas

A primeira informação sobre o número de mortes partiu do prefeito do Recife, que confirmou dois óbitos em decorrência do desabamento do teto do Santuário da Igreja do Morro de Nossa Senhora da Conceição.

A informação foi divulgada por meio das redes sociais.

Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento. — João Campos (@JoaoCampos) August 30, 2024

Em nota, a equipe do Samu confirmou os dois óbitos e informou atuação na assistência de 20 pessoas, que foram encaminhadas para unidades de saúde e estão estáveis.

Pessoa ferida em desabamento do teto da Igreja do Morro da Conceição - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Recife decreta luto oficial

A cidade do Recife decretou luto oficial de três dias em razão da tragédia no Morro da Conceição.

O comunicado foi feito por meio de nota da Prefeitura do Recife.

Veja na íntegra:

A Prefeitura do Recife decretou luto oficial de três dias, a contar da data de hoje (30), em razão da tragédia do desabamento do telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição. O trágico episódio aconteceu na tarde desta sexta-feira (30) que levou pelo menos duas pessoas a óbito e outros mais de 20 feridos.

Minutos após a tragédia, o Centro de Operações do Recife (COP) direcionou equipes da Defesa Civil, CTTU, SAMU e Secretaria de Governo (Segov) ao local para atender a ocorrência na Igreja do Morro da Conceição.

Santuário

O Santuário recebe a tradicional Festa do Morro, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife e cuja data é 8 de dezembro.

Ainda ontem, noite de quinta-feira (29), fiéis lotaram o templo para celebrar a Santa Missa da Contagem Regressiva, que marca 100 dias para o começo da Festa da Imaculada Conceição do Morro.



Mais informações em instantes

