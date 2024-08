Arcebispo de Olinda e Recife e reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição lamentam tragédia

A- A+

No começo da tarde desta sexta-feira (30), a estrutura do teto do Santuário da Igreja do Morro de Nossa Senhora da Conceição, localizada na Zona Norte do Recife, desabou durante a distribuição de cestas básicas e deixou mortos e feridos.

O padre Emerson Borges, reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição, que celebrava a contagem regressiva de 100 dias para a Festa do Morro - que acontece tradicionalmente no mês de dezembro -, afirmou por meio de nota oficial que as vítimas e os familiares são a prioridade no momento.

O Santuário Nossa Senhora da Conceição se une aos moradores do nosso amado Morro neste momento. De imediato, estamos ao lado das vítimas e de seus familiares, nossa prioridade. Equipes de socorro estão presentes numa força tarefa em atendimento deste tráfico acidente. Que as nossas orações sejam elevadas à Deus por intercessão da Imaculada Conceição. Pe. Emerson Borges CSSR

Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição

O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, também se pronunciou sobre a tragédia e expressou "profunda tristeza" pelo ocorrido. Ele também informou que a arquidiocese oferecerá todo o suporte necessário às vítimas e familiares.

É com imenso pesar que Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo de Olinda e Recife, expressa sua profunda tristeza pelo trágico acidente ocorrido hoje, mo início da tarde do dia 30 de agosto, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição. O acidente, que resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, enche nossos corações de luto e solidariedade. Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia. Que o Senhor acolha as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem. A Arquidiocese de Olinda e Recife oferece todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, buscando trazer alívio e esperança em meio a esta dor. Que Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira, interceda por todos, concedendo consolo e força neste momento de imensa tristeza. Recife, 30 de agosto de 2024. Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife

Veja também

Acidente Moradores relatam momento de desabamento de teto de Santuário no Morro da Conceição, no Recife