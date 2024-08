A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Desabamento de teto de Santuário no Morro da Conceição: duas mortes foram confirmadas Informação foi confirmada pelo prefeito do Recife, João Campos

Duas mortes já foram confirmadas com o desabamento do teto do Santuário da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

A informação foi confirmada pelo prefeito do Recife, João Campos, por meio das redes sociais.

Até o momento, equipes dos bombeiros, policiais civis e militares e várias ambulâncias do Samu estão no local.

Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento. — João Campos (@JoaoCampos) August 30, 2024

De acordo com a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que está no santuário, as duas mortes confirmadas foram de dois homens que se encontravam no santuário.

Além disso, 17 pessoas foram resgatadas pelas equipes de segurança. Dessas, duas foram enviados para o Hospital da Restauração (HR) enquanto outras seguiram para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).



No momento, os bombeiros seguem efetuando uma nova varredura de checagem para determinar se ainda existem vítimas presas entre os escombros.

Ainda segundo a vice-governadora, não é possível determinar quantas pessoas foram atingidas pelo acidente.

“No momento da queda, os populares que estavam no local ajudaram a retirar pessoas de dentro da igreja. Por isso, ainda não conseguimos um quantitativo exato de quantas foram atingidas”, destacou.

