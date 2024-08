Recife decreta luto oficial em razão da tragédia no Morro da Conceição

A- A+

A Prefeitura do Recife decretou luto oficial de três dias, a contar da data desta sexta-feira (30), em razão da tragédia do desabamento do telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, na Zona Norte da Cidade.

O acidente aconteceu na tarde desta sexta e deixou pelo menos duas pessoas mortas e mais de 20 feridos.

As mortes foram de dois homens que estavam dentro do local no momento do desabamento, segundo a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause.

Minutos após a tragédia, o Centro de Operações do Recife (COP) direcionou equipes da Defesa Civil, CTTU, SAMU e Secretaria de Governo (Segov) ao local para atender a ocorrência na Igreja do Morro da Conceição.

