Acidente Moradores relatam momento de desabamento de teto de Santuário no Morro da Conceição, no Recife Dois óbitos foram confirmados pelas autoridades até o momento

Pessoas que estavam perto da Igreja Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no momento em que aconteceu o desabamento do teto na tarde desta sexta-feira (30), no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, relataram os momentos do acidente.

De acordo com Elane Ferreira, dona de um ponto comercial próximo ao Santuário, por volta das 13h30 estava sendo realizada uma doação de cestas básicas.

"Foi de uma vez só. Os mais novos conseguiram correr, mas tinha muita gente lá dentro. Se não fosse pelos bancos, que protegeram na queda, teria sido pior", contou a comerciante à reportagem da Folha de Pernambuco.

Antes da chegada dos representantes oficiais, populares tentaram ajudar no resgate das vítimas do desabamento.

O auxiliar de produção Arthur Silva estava em casa no momento do acidente. Ele relatou que escutou um barulho distante, mas não imaginou que fosse na igreja. "Depois recebi a informação que o teto tinha caído".

Ao saber da notícia Arthur se deslocou até o local para auxiliar. "Eu me abaixei para tentar resgatar um rapaz, mas não dava para chegar perto".

Janeide dos Santos é professora da Escola Municipal Júlio Vicente Alves de Araújo, que fica ao lado do Santuário. O acidente aconteceu no momento em que os alunos da tarde estavam se deslocando ao local.

"Nós recebemos a notícia de que o teto da igreja tinha desabado", disse a professora. A aula do período da tarde foi suspensa em decorrência do desabamento.

Óbitos confirmados

Até o momento, o óbito de dois homens foram confirmados pelas autoridades. As identidades não foram reveladas. Outras 22 pessoas foram resgatadas pelas equipes de seguranças, segundo o prefeito do Recife João Campos.

Duas destas vítimas não fatais foram encaminhadas ao Hospital da Restauração, enquanto as outras seguiram para Unidades de Pronto Atendimento (UPA's).

Veja como ficou a igreja do Morro da Conceição após o desabamento:



