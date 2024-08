A- A+

DESABAMENTO NO SANTUÁRIO Prefeitura vai montar estrutura provisória para receber missas e acolher fiéis no Morro da Conceição Espaço ficará na quadra em frente ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição

Com a queda da estrutura do telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição faltando menos de 100 dias para a tradicional Festa do Morro, em homenagem à padroeira afetiva do Recife, os fiéis perderam o principal espaço de congregação religiosa durante o período festivo.

Neste sábado (31), a Prefeitura do Recife anunciou a montagem de uma estrutura temporária para permitir a continuidade das atividades do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

O espaço ficará situado na quadra próxima ao santuário e será coberto com um toldo.

Local acolherá missa em homenagem aos falecidos

Logo cedo, as equipes da prefeitura retiraram o alambrado da quadra e começaram a preparação do ambiente para a instalação de gride e toldo.

A nova estrutura permitirá a realização de missas e celebrações no local já no início da noite deste sábado.

A cerimônia acontecerá a partir das 18h e será celebrada pelo arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson.

