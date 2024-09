A- A+

Morro da Conceição Retirada dos escombros do desabamento de Santuário deve durar 30 dias, diz Prefeitura Trabalho de retirada de entulhos do Santuário de Nossa Senhora da Conceição conseguiu resgatar diversas imagens e objetos de valor da igreja intactos

Enquanto era realizada a tradicional missa das manhãs de domingo, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a segunda celebração após o desabamento do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, neste domingo (1º), em uma estrutura montada pela Prefeitura do Recife em frente aos escombros, o trabalho de retirada do mobiliário e objetos valiosos da igreja seguiu sendo executado e deverá durar durar 30 dias, segundo o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares.

Neste primeiro momento, o trabalho de retirada está sendo feito de forma mais manual, para tentar recuperar o máximo de objetos valiosos e frágeis como imagens e mobiliário de celebrações, por exemplo. Para garantir a segurança dos trabalhadores do risco de novos desabamentos no local, foi feito o trabalho de escoramento da estrutura.

"Estamos trabalhando desde cedo. Hoje, começamos com o trabalho de escoramento. Aqui, na área do coreto, ele é vazado. Então, como vamos entrar com um maquinário pesado, fizemos o escoramento pela manhã. E após a celebração vamos começar a cortar as portas, atividade que começamos ontem, e vendo junto com a igreja vendo quais materiais eles já querem tirar e dando todos os suporte. Imagens, pia batismal e tudo que era de valor e que é importante para a igreja, estamos ajudando a retirar", disse Anderson Soares.

Segundo o chefe da COP, as equipes conseguiram recuperar diversos objetos de valor sem avarias. "Várias imagens estão intactas. Infelizmente a gente tirou agora o que acredito ser a pia batismal não estava intacta, mas a imagem de São José estava perfeita. Estamos tirando muito material desde ontem. E fazendo um trabalho muito mais manual no momento. Tirando os bancos, as imagens e o que está solto estamos retirando tudo. Tudo que é mais sensível estamos retirando agora. O material mais pesado vamos retirar amanhã", detalhou.



Durante os trabalhos deste domingo (1), tapumes foram colocados para interditar o acesso aos escombros da Paróquia. Durante a madrugada, um vídeo que circula nas redes sociais mostram a reação de populares à uma tentativa de furto à igreja.

Risco de novo desabamento

"Estamos mitigando todos esses riscos [de desabamento]. Por isso a gente já fez o escoramento da área do coreto, que tem uma área vazada embaixo, e a máquina vai entrar. Mas é uma análise situacional que estamos fazendo todos os dias. A empresa é especializada na área de demolição ejá trabalha conosco e estamos mitigando todos os riscos possíveis", explicou Anderson Soares.

