DESABAMENTO NO SANTUÁRIO Primeira missa após desabamento é realizada no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Pavilhão, montado e concluído neste sábado (31), tem capacidade para receber pelo menos 600 pessoas na área interna

Foi celebrada na noite deste sábado (31) a primeira missa após a tragédia ocorrida ontem, sexta-feira, quando desabou o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte da Cidade.



Após montagem de um pavilhão, ao lado do Santuário, fiéis participaram da celebração ministrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson. Neste domingo, 1º de setembro, outras duas missas estão previstas.



Também celebraram o ato litúrgico o reitor do Santuário, padre Emerson Borges, o vigário Episcopal do Vicariato Beberibe, padre Paulo Dutra e o vigário Geral da Arquidiocese, Monsenhor Luciano Brito.



Crédito: Helia Scheppa/PCR





Vítimas

A montagem da estrutura, realizada pela Prefeitura do Recife, ocorreu em pararelo à remoção de entulhos gerados com o desabamento - que deixou mais de 20 pessoas feridas e vitimou faltalmente duas pessoas, um homem e uma mulher, que foram retirados dos escombros.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), das 29 vítimas acometidas pelo desabamento e encaminhadas a unidades de sáude, 25 receberam alta.



Quatro pessoas feridas seguem internada, mas sem gravidade.

Capacidade para 600 pessoas

Montado na quadra esportiva da praça localizada no Morro, a estrutura, removível, tem capacidade para receber pelo menos 600 pessoas na área interna.



Com área de 12m x 30m, o pavilhão foi estruturado com palco, sonorização, iluminação, gerador e cadeiras.



"O pavilhão ficará montado pelos próximos dias, para que a igreja possa continuar realizando suas atividades", explica o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR), Marcelo Canuto.

De acordo com o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares, o trabalho de remoção dos entulhos e estruturas iniciou com a retiradas das placas solares, além de ter ocorrido também a remoção das portas.



"No domingo deveremos iniciar o escoramento da área situada embaixo do coreto, para minimizar os riscos. Se possível, começaremos também o corte dos materiais que desabaram", adianta o chefe do COP.

O serviço está sendo executado por uma empresa contratada pela Prefeitura e deve durar cerca de 30 dias.

Cestas básicas

Pelo menos 100 cestas básicas devem ser entregues ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, nesta segunda-feira (2).



A doação, que será realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas do Recife, pretende complementar o estoque da igreja.

