DESABAMENTO NO SANTUÁRIO Desabamento do teto do Santuário: vítimas serão veladas e enterradas no Cemitério de Casa Amarela Corpos foram liberados pelo IML para as cerimônias

Os velórios e enterros das duas vítimas do desabamento do Santuário do Morro da Conceição ocorrerão na tarde deste sábado (31), no Cemitério de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

O sepultamento de Maria da Conceição, de 68 anos, acontecerá às 15h.

Logo depois, às 16h, será realizada a cerimônia de Antônio José dos Santos, 54 anos. Ele deixa três filhos.

Os padres do Santuário do Morro da Conceição, entre eles o reitor Emerson Borges, também estarão presentes na solenidade fúnebre.

Cinco vítimas permanecem internadas neste sábado, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Para o começo da noite, está marcada uma missa concelebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e o reitor do Santuário, padre Emerson Borges.

A celebração será em uma estrutura provisória montada pela Prefeitura do Recife, que servirá para dar continuidade às atividades do Santuário do Morro da Conceição.

