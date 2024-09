A- A+

Recife Papa Francisco reza pelas vítimas do desabamento no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Papa mencionou o ocorrido na capital pernambucana

O Papa Francisco rezou pelos mortos e feridos no desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife.



Neste domingo (1º), após rezar pelas vítimas de ataque terrorista em Burkina Faso, o Papa mencionou o ocorrido na capital pernambucana.

"Rezo também pelas vítimas do incidente ocorrido no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Recife, no Brasil. Que o Senhor Ressuscitado conforte os feridos e as suas famílias", disse o Papa.





O desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição aconteceu na tarde da sexta-feira (30), durante a distribuição de cestas básicas. Duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas.

