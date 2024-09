Fé e reconstrução: fiéis oram pelo Santuário de Nossa Senhora da Conceição

A- A+

Um misto de sentimentos tomou conta dos fiés que acompanharam a tradicional missa da manhã deste domingo (1º), no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a segunda celebração após o desabamento do telhado do espaço religioso, na última sexta-feira (30), que vitimou duas pessoas e deixou diversos feridos. Dor, alívio, fé e reconstrução foram as palavras mais citadas por quem lá esteve.

Enquanto a missa era celebrada na estrutura montada provisoriamente pela Prefeitura do Recife, na quadra em frente aos escombros da Paróquia, trabalhadores retiravam mobiliário, objetos da igreja e várias imagens de santos que permaneceram intactas após o desabamento. A imagem de Nossa Senhora da Conceição esteve presente no altar improvisado e foi retirada cuidadosamente após a celebração presidida pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife dom Fernando Saburido.

Relatos dos fiéis

“É muito difícil. É tudo muito doloroso. Porque para a gente que faz parte do santuário desenvolvendo um trabalho voluntário, é muito doído ver toda a nossa casa destruída. Mas a gente se mantém firme e de pé. Eu estava na hora do desabamento, fui uma das vítimas, saí ilesa fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente ainda estou processando tudo o que aconteceu”, descreve Flávia Cavalcanti, integrante da Pastoral Social, que estava distribuindo as cestas básicas no dia do desastre, presente na hora do desabamento.

Para o futuro, Flávia confia na fé para reconstrução do templo. “Mais milagres de Nossa Senhora, pois há um grande propósito disso tudo. Foram muitos livramentos e, pela minha própria vida. Eu estava na porta da igreja quando tudo desabou. Eu apenas tinha saído para comprar uma água mineral e atender um telefonema da minha filha. Nesse instante tudo aconteceu e corri para o lado de fora. Foi tudo muito rápido”, conta.

Welington Brito, 70 anos, frequentador da igreja, soube pelas redes sociais do desabamento. Ele esteve presente na primeira missa dominical após a tragédia. “Estava no trabalho, por volta de 13h30, quando vi pelas redes sociais a informação e não tive mais condições de trabalhar. Fiquei em um canto sem reação e hoje vim aqui em cima. A emoção é muito grande. Todos os domingos eu estou aqui, dentro da igreja”, contou.

“Foi um livramento muito grande que Deus nos deu. Se isso acontece em um dia de celebração com 200, 300 pessoas, como seria? Infelizmente perdemos duas pessoas, mas vamos seguir em frente com fé em Deus e em Nossa Senhora. É muito triste esse momento, mas vamos sair mais fortes disso tudo”, disse Welington.

Aos 16 anos, a estudante Amanda de Oliveira declarou sua esperança na reconstrução do templo e de sua comunidade. “O sentimento que eu tenho é de tristeza porque aconteceu essa tragédia, mas também é de esperança porque eu sei que vai ter renovação e sei que tudo isso vai passar e as tribulações vão ser superadas com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora e também que todas as famílias atingidas pelo desastre serão confortadas”, afirmou.



A missa de sétimo dia das vítimas do desabamento está programada para a próxima quinta-feira (5), a partir das 19h, na mesma estrutura monstada para as celebrações deste final de semana, na quadra em frente à Paróquia.

Mensagem do Papa

A comoção pelo desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição chegou ao vaticano. O papa Francisco orou, neste domingo (1º), pelas vítimas durante o angelus dominical, na Praça São Pedro, no Vaticano. Todos os domingos, às 12h do horário local - 7h no horário de Brasília - o pontífice vai até a janela do seu apartamento para rezar junto aos fiéis que se reúnem na praça.



O Papa Francisco pediu conforto aos feridos e às famílias dos que perderam entes queridos no acidente. “Rezo pelas vítimas do acidente ocorrido no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Recife, no Brasil. Que o Senhor Ressuscitado conforte os feridos e as suas famílias”, disse o Papa Francisco, em pronunciamento postado no perfil oficial de notícias do Vaticano em português no Instagram.



Entenda

Na última sexta-feira (30), o teto do templo religioso desabou completamente. Duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas. A próxima missa está prevista para as 9h15 e será presidida pelo padre João Paulo Santos, superior da província de Brasília dos Missionários Redentoristas.

Conforme confirmado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), os fíés atingidos pelo colapso participavam de uma ação solidária de entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade. De acordo com as informações divulgadas pelo órgão, as duas vítimas fatais foram identificadas como um homem de 54 anos e uma mulher de 68. Outras 22 pessoas foram socorridas para unidades hospitalares.



Sobre o Santuário de Nossa Senhora da Conceição

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição é a sede da mais importante celebração religiosa do estado de Pernambuco. A Festa do Morro, que em 2022 recebeu o título de Patrimônio Imaterial de Pernambuco em 2022.reúne anualmente mais de 1 milhão de fiéis para celebrar Nossa Senhora da Conceição, sempre entre o fim de novembro e a primeira semana de dezembro. Em 2024, a celebração completa 120 anos.

Apesar de não ser a padroeira do Recife, posto ocupado desde 1909 por Nossa Senhora do Carmo, o dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, é feriado na capital pernambucana. Neste dia, no ano de 1904, a colocação da imagem gigante no alto do morro acentuou a adoração à santa, que recebe romarias e promessas dos fiéis.

70 anos depois, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Morro foi criada pelo arcebispo de Olinda e Recife da época, dom Hélder Câmara. Em 2008, a igreja foi reconstruída, recebendo paredes de vidro, para que a imagem da santa pudesse ser vista de dentro e de fora da edificação. No dia 8 de dezembro de 2015, a igreja foi elevada à condição de Santuário Arquidiocesano.





