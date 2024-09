Santuário do Morro da Conceição alerta para golpes em campanhas de solidariedade

A- A+

Por meio do seu perfil oficial, o Santuário do Morro da Conceição alertou, neste sábado (31), para campanhas falsas usando o nome da instituição para pedir dinheiro em solidariedade às vítimas.



"O Santuário do Morro da Conceição não está pedindo dinheiro. A nossa preocupação neste momento é de acolher as vítimas deste desastre. Pessoas de má fé estão se aproveitando do fato para roubar usando o nome da nossa igreja. Já estamos acionando os meios jurídicos para essa ação criminosa. Não compartilhe fake news", escreveu o perfil do Santuário no Instagram.



Também nas redes sociais, circula um vídeo de uma suposta tentativa de furto ao Santuário, que teria acontecido na madrugada deste domingo (1). Nas imagens, é possível ver a população interceptando pessoas que saiam da igreja.





