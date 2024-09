A- A+

PERNAMBUCO Morro da Conceição: agilidade na remoção dos escombros traz esperança de restauração do Santuário Equipes trabalham a todo vapor para adiantar reforma do local

Há quatro dias do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte da capital pernambucana, os trabalhadores do Centro de Operações do Recife (COP) intensificaram os serviços.

Eles já retiraram uma parte considerável dos escombros, trazendo, na manhã desta terça-feira (3), para quem passa pelo local todos os dias, a esperança de ver novamente o símbolo católico da cidade de pé novamente.

Os trabalhos de remoção começaram ainda no sábado (31), com a expectativa de que tudo seja retirado em até 30 dias.

Visitação

A área onde fica a imagem da santa será liberada para a visitação dos fiéis, em horários específicos. Às 19h30 desta terça deve acontecer o Rosário, que é a leitura do terço. Já a partir desta quarta-feira (4), o local será aberto em dois períodos: das 6h às 8h e das 18h às 21h.



Local onde fica a Santa será reaberto nesta terça-feira (3) | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

120ª Festa do Morro

Segundo o pároco Emerson Borges, reitor do Santuário, a realização da 120ª Festa do Morro está mantida para este ano. Porém, em um outro espaço, que ainda não foi divulgado, bem como a data. As informações serão divulgadas no final de setembro.

Dificuldades

Segundo trabalhadores da Defesa Civil da cidade, a dificuldade para acelerar os trabalhos e encurtar os prazos está no fato de a tesoura mecânica, que retira os materiais de dentro do Santuário, não conseguir entrar inteiramente no local. O porte da máquina é grande e um pórtico dificulta esse acesso.

Remoção dos escombros deve durar até 30 dias | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

O chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares, explicou à reportagem da Folha de Pernambuco que dividiu os trabalhos em três partes e, mesmo com a celeridade da remoção dos escombros, vai manter o prazo de 30 dias para que tudo seja concluído.

Anderson Soares é o chefe do COP Recife | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“É um trabalho feito por fases. Ontem tiramos muito material metálico da coberta. Já hoje pela manhã, a gente ficou de retirar os bancos de madeira, que são pesados, e estamos levando para um lugar indicado pela igreja, para que a máquina possa avançar mais dentro do Santuário”, detalhou.

Ainda segundo Anderson, o trabalho é minucioso. Ao final de tudo, a equipe avaliará se alguma estrutura da igreja deve ser demolida ou não.

Trauma

Adriano Severino Martins, de 41 anos, mora próximo de onde tudo aconteceu na última sexta (30). Ele está entre os feridos. Naquele momento, Adriano ainda esperava por uma ficha para receber uma cesta básica, mas não chegou a ser beneficiado, em virtude da tragédia, que deixou dois mortos e 28 feridos. Com a queda, levou 30 pontos na cabeça.

Adriano está entre os feridos no acidente | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Ninguém esperava que isso poderia acontecer. Foi tudo muito rápido. Eu percebi um estalo, mas logo em seguida, o teto caiu. Nem deu tempo de correr. Eu saí no mesmo dia do hospital. Recebi injeções, medicamentos e levei os pontos. Sofri ferimentos no ombro esquerdo, no pescoço e o meu braço direito ficou roxo. Depois, fui liberado. É difícil de falar. É uma cicatriz que vai ficar até à minha morte”, relatou.

Livramento

Foi por pouco que a profissional de serviços gerais Maria de Lourdes Oliveira Lima, de 53 anos, não foi vítima do acidente. Ela estava aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição e de costas para o Santuário, quando tudo aconteceu. Devido ao susto, ela saiu correndo.

Maria estava perto do Santuário quando a tragédia aconteceu | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Eu cheguei da fisioterapia e vim rezar para agradecer a santa. Eu estava sentada num banco, fora do santuário. Quando me levantei e dei dois passos para a frente, de repente, eu ouvi um forte barulho e saí correndo. Foi livramento. Eu conheci as pessoas que morreram. Éramos vizinhos. Eu sempre frequentei o Santuário. Os meus filhos foram criados aqui”, relatou ela.

Lima tem a esperança de poder voltar a entrar no Santuário, quando tudo estiver recomposto, e agradecer a Nossa Senhora da Conceição. Mesmo sem ter previsão de quando isso irá acontecer, para ela será um grande momento.

“Eu tenho muita fé em Deus que tudo isso passa e tudo vai voltar ao normal. Enquanto isso, todos nós iremos vir aqui para fazer muita oração e agradecer a Deus por ter dado muito livramento a gente”, complementou ela, emocionada.

Espera pela chegada da mãe, ferida no desabamento

A comerciante Dayane Anália de Lima, 32, espera pela mãe, Taciana Faustina de Lima, de 49 anos, que estava dentro do Santuário durante a queda do teto e deve receber alta médica ainda hoje.

A paciente estava internada no Hospital Memorial de Jaboatão, localizado em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

“Ela quebrou o tornozelo, botou dois pinos e uma placa. Agora, a gente vai cuidar dela, porque minha mãe nasceu de novo. Ela renasceu. Era para estar todo mundo morto, mas, graças a Deus, ela está viva. Quando ela chegar, a gente vai agradecer a Deus, porque está claro que ali foi a mão de Deus”, confessou.

Vitimas ainda hospitalizadas

Segundo a Secretária Estadual de Saúde, duas mulheres, de 80 e 43 anos, seguem internadas no Hospital Getúlio Vargas, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, com quadro geral de saúde estável.

