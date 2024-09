A- A+

Recife Desabamento no Morro da Conceição: prefeitura continua remoção dos escombros nesta segunda (2) Expectativa é que trabalho dure até 30 dias, segundo a Prefeitura do Recife

Três dias após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, nesta segunda-feira (2), o cenário ainda é de desolação.

Apesar disso, já é possível ver a esperança ressurgir por meio do trabalho de remoção dos entulhos pelo Centro de Operações do Recife (COP)

O trabalho começou no último sábado (31), quando foi feita a retirada de alguns materiais de fácil acesso, como imagens sacras, bancos e algumas portas, que vão facilitar a entrada do maquinário. Na parte de trás, já é possível ter acesso à igreja.

"Hoje [segunda] fazemos um trabalho mais mecanizado, com a retirada das portas frontais para que a máquina entre e faça um recorte da estrutura deteriorada internamente, com o auxílio de uma tesoura mecânica", explicou o chefe do COP, Anderson Soares, responsável pela obra.

Ainda de acordo com Anderson Soares, não se sabe a causa real do desabamento.

"Esse é um trabalho que não fica sob responsabilidade da prefeitura. Muito se especula, mas a gente não sabe o que de fato acontece. Tudo está sendo investigado pela Polícia Civil e Instituto de Criminalística. Acredito que nos próximos dias já tenhamos um panorama melhor de qual foi a causa", afirmou.

Apesar de muitas estimativas, não há, até o momento, uma certeza sobre o peso total do desabamento da estrutura.

"Cada placa solar que compõe o teto tem cerca de 20 a 30 quilos, mas ainda não sabemos ao certo quantas haviam sido instaladas. Se fizermos uma estimativa do peso total agora, vai ser muito no chutômetro. Vamos avaliar isso quando conseguirmos entrar no santuário e remover mais escombros", comentou o chefe do COP.

O trabalho também é assistido pela Guarda Municipal, que realiza o controle da segurança da área. O objetivo é evitar furtos ao santuário. O prazo para término da obra é de 30 dias.



Enquanto o teto representa um grande problema, as paredes e o restante da estrutura do Santuário seguem de pé. Por isso, o trabalho deve ter ainda mais cuidado com essa área. "Nossa expectativa é manter a estrutura que segue de pé, que não foi deteriorada, mas vamos avaliar após os laudos e a remoção dos entulhos", destacou o Chefe do COP.

Vítimas

O desabamento deixou 28 pessoas feridas e dois mortos, um homem e uma mulher, que foram retirados dos escombros.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), das 29 vítimas acometidas pelo desabamento e encaminhadas a unidades de saúde, 25 receberam alta.

Quatro pessoas feridas seguem internadas, mas sem gravidade.

Festa do Morro da Conceição segue de pé

De acordo com o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, a Festa do Morro da Conceição deste ano segue mantida. A edição deste ano, inclusive, marca os 120 anos das festividades.

Tradicionalmente, a celebração começa em 29 de novembro, com a Procissão das Bandeiras, e se estende até 8 de dezembro, dia da padroeira afetiva do Recife.

Com a remoção dos destroços e a reconstrução do teto da igreja, a programação deverá sofrer um adiamento.

