Morro da Conceição Morro da Conceição: prefeitura do Recife doa 100 cestas básicas para ajudar vítimas de desabamento O objetivo é facilitar a prestação de ajuda da igreja a famílias cadastradas e vítimas do rompimento da estrutura

Em meio aos trabalhos de remoção dos escombros do desabamento no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, a Prefeitura da cidade doou, na manhã desta segunda-feira (2), cestas básicas para a Igreja.



O objetivo é facilitar a prestação de ajuda da igreja a famílias cadastradas e vítimas do rompimento da estrutura, que aconteceu na última sexta-feira (30/08) e deixou dois mortos e 28 feridos.

"Estamos recebendo um grande apoio da população e da Prefeitura do Recife neste momento para continuarmos nosso atendimento à população daqui do Morro da Conceição. Com essas doações, vamos conseguir manter nosso projeto social, que ajuda cerca de 250 famílias daqui da região".





No momento, a prioridade vai ser direcionar as doações para as vítimas sobreviventes do desabamento. Depois, a paróquia vai direcionar o olhar para as demais famílias cadastradas no programa.



"Esses sobreviventes já deveriam ter recebido suas cestas, mas, por conta do acidente, isso não foi possível. Agora vamos priorizar eles para manter esse auxílio, não só com a feira, mas também psicológico e emocional, para que eles passem por esse momento da melhor forma possível", explicou o coordenador da Pastoral Social do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Jorge Gomes.

Doações também podem ser feitas presencialmente, no endereço do Centro Pastoral do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizada na Praça do Morro da Conceição, 174, ao lado do santuário. São aceitos alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados e utensílios. Quem tiver dúvidas pode ligar para o telefone (81) 98197-9065.

Momento de dificuldades e esperança

Uma das pessoas presentes na ação foi Maria Marli Ferreira da Silva, autônoma de 44 anos. À Folha de Pernambuco, ela relatou o momento difícil pelo qual está passando desde o desabamento, de onde conseguiu escapar com vida.

"Estava dentro do Santuário pegando uma cesta básica quando tudo caiu em cima de mim. Estava sentada e senti uma dor forte na cabeça. Fiquei acordada durante todo o tempo, caída, até que o SAMU me socorresse. Precisei levar pontos na cabeça e ser medicada, mas recebi alta e agora estou melhor", contou.

Apesar da melhora física, no entanto, emocionalmente ela segue muito abalada. Para completar, durante o desabamento, perdeu o celular, a bolsa e outros pertences. Ela ainda tem a esperança de reaver o material, embora saiba que isso é muito difícil.

"Ainda espero conseguir isso de volta. Também vim para pegar a cesta básica, porque preciso muito da ajuda. Sei que dei muita sorte de ter saído viva, então espero que tudo melhore agora", completou.

Vizinho à igreja, fica o restaurante de Geralda Cardoso, 64 anos. Três dias depois do desabamento, ela também relata que, pela conexão com a fé e a devoção à Nossa Senhora da Conceição, o sentimento é de muita tristeza.

"É uma tristeza tão grande que não dá nem para decifrar. Hoje mesmo amanheci pra baixo. Sou devota de Nossa Senhora da Conceição e já frequentei muito o Santuário. Agora o que fica é a tristeza, mas também a esperança de que vai melhorar", explicou.

Em meio a todo o trabalho, segue também a esperança de que a Festa de Nossa Senhora da Conceição seja realizada neste ano. Como trazido anteriormente, de acordo com o padre Emerson Borges, reitor do santuário, a celebração segue mantida, mas pode sofrer um adiamento por conta da reconstrução do templo. No momento, as missas seguem acontecendo em um anexo provisório montado em frente à igreja.

Tradicionalmente, a celebração começa no dia 29 de novembro, com a Procissão das Bandeiras, e se estendem até o dia 8 de dezembro, dia da padroeira afetiva do Recife.

Quem pretende comparecer neste ano, novamente, é Geralda Cardoso. "Todos os anos celebro as missas e a Festa de Nossa Senhora da Conceição daqui mesmo, do restaurante. Torço que esse ano tenha a festa novamente", disse.

Retirada de escombros

O trabalho de retirada dos escombros começou ainda no último sábado (31/08), quando foi feita a retirada de alguns materiais de fácil acesso, como imagens sacras, bancos e algumas portas, que vão facilitar a entrada do maquinário. Na parte de trás, já é possível ter acesso à igreja.

Nesta segunda-feira, o trabalho segue a todo vapor. No momento, os funcionários do Centro de Operações do Recife (COP), responsável pelo serviço, atuam na remoção das portas da entrada para que uma tesoura mecânica possa fazer a retirada do maquinário mais pesado na parte interna. A previsão de término da ação é de 30 dias.

