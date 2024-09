Recife: tiroteio no Mercado do Cordeiro deixa dois homens mortos e um ferido

A- A+

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida durante um tiroteio no Mercado do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, na madrugada nesta terça-feira (3).

Informações iniciais apontam que um veículo com homens se aproximou das vítimas e os suspeitos começaram a atirar.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas são dois homens, de 25 e 51 anos, que morreram baleados, e um de 41, que ficou ferido.

Os três foram encontrados no Mercado do Cordeiro com perfurações de arma de fogo e socorridos para uma unidade hospitalar, mas dois deles não resistiram aos ferimentos.

O caso foi registrado como duplo homicídio consumado e uma tentativa de homicídio pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

As investigações seguem até o esclarecimento do caso, informou a Polícia Civil.

