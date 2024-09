A- A+

Construção civil Feira do setor da construção civil deve movimentar cerca de R$ 300 milhões no Recife O evento vai de 3 a 6 de setembro e acontece no Centro de Convenções de Pernambuco

Começa nesta terça-feira (3) a programação da XIII Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção – Ficons, promovida pelo Sinduscon-PE. Sediado no Centro de Convenções de Pernambuco, o evento deve movimentar cerca de R$ 300 milhões. A Ficons reunirá mais de 180 marcas trazidas por 130 expositores e espera um público de aproximadamente 30 mil pessoas.

Estarão sendo expostas novidades e carros-chefes em vendas relacionadas ao setor, desde fabricantes de tintas, pisos, materiais elétricos, louças e metais sanitários, até fabricantes e locação de máquinas e equipamentos.

Esse último segmento terá um espaço na área externa dedicado ao estacionamento de máquinas de grande porte, como gruas utilizadas na construção de edificações altas, além de um elevador montado e funcionando, subindo a uma altura de 7,5 m do solo.

“O network promovido pela Ficons, trazendo para os estandes profissionais de escalão com poder de decisão, tanto da parte das construtoras e outras empresas visitantes quanto da parte dos expositores, confere uma maior agilidade na hora de fechar negócio”, aponta ele.

Também estará presente na abertura da programação o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, Renato Correia, que destaca o momento positivo para a sua realização, diante das perspectivas do setor para este ano.

“As vendas recordes de imóveis no segundo trimestre de 2024 refletem a força e a resiliência do mercado imobiliário brasileiro. Com a inflação sob controle, juros mais baixos e um crescimento contínuo no emprego, estamos confiantes de que o segundo semestre seguirá essa tendência positiva, especialmente com a demanda aquecida por novos lançamentos. A manutenção desse cenário é muito importante para o fortalecimento do setor e a ampliação do acesso à moradia”, destaca Correia.

Apoio

O acesso à Ficons é gratuito, mas é necessário fazer o credenciamento, que já está disponível no site. São patrocinadores da feira o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – Adepe e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – Fiepe.

