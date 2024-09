Fãs de Deolane Bezerra formam "Show de Calouros" em frente ao presídio

A- A+

“O Choro é Livre”, “Não Deixe o Brega Morrer” e “Menina da Bota” estão na playlist dos que se se dizem fã da empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, que estão presas na Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio, Zona Oeste da cidade.

Na manhã desta segunda (9), eles levaram até caixa de som com microfone para cantarem os sucessos.

Desde a última quarta-feira (4), quando as duas foram presas, os criadores de conteúdo aproveitam as oportunidades para, através de vídeos publicados nas redes sociais, demonstrarem o apoio às Bezerras.





No domingo (8), uma mulher não identificada, com os braços envoltos em faixas, figurou estar com pressão alta. Ela chamou atenção de uma das irmãs de Deolane, Dayanne Bezerra, e ganhou cerca de R$ 300.

Entre o grupo de quase 10 pessoas, está Thamires Silva, mais conhecida digitalmente como ‘Queridíssima’. Ela acredita que Deolane vai avaliar positivamente toda a aglomeração feita nos últimos cinco dias, em frente ao presídio.

“Ela vai avaliar muito positivamente, porque a super fã dela, Queridíssima, está aqui na frente aplaudindo e levantando energias positivas, para que todos os fãs do Brasil e do mundo venham pra cá e levantem o movimento ‘Solta Deolane’”, explicou ela.

Relembre prisão

Deolane e Solange foram conduzidas à unidade prisional por estarem entre os investigados na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela corporação.

As ordens foram expedidas para o Recife, Barueri (SP), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

A ação investiga participação delas em uma organização criminosa, principal alvo, que movimentou quase R$ 3 bilhões em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Foram recolhidos pela justiça 17 carros de luxo e 38 veículos restritos no Renajud, que é o sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Depoimento

Antes de serem conduzidas à Colônia Penal Feminina do Recife, as duas prestaram depoimento, ainda enquanto estavam na sede do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, também na Zona Oeste do Recife. Através de fontes extraoficiais, a Folha de Pernambuco teve acesso aos relatos.

Veja principais pontos do depoimento de Deolane, segundo fontes extraoficiais:

- Declarou que as fontes de renda dela são oriundas de trabalhos de advogada, empresária e influenciadora e que tem renda mensal de R$ 1,5 milhão, líquidos;

- Não tem ficha criminal e que nunca foi presa;

- Que não mora em outro Estado, mas apenas em São Paulo;

- Que teve um contrato com uma casa de apostas on-line, mas encerrou esse contrato em maio deste ano;

- Que não possui arma de fogo;

- Possuía contas bancárias em três bancos e que essas contas foram abertas somente para receber pagamentos dos trabalhos, mas já foram encerradas;

- Que atualmente possui conta virtual em apenas um banco;

- Não é sócia de qualquer outra empresa;

- Possui bens em nome próprio (Uma casa e um terreno em Alfaville, um escritório em Tatuapé, um carro Lamborghini, uma Land Rover e um SW4).

Veja também

DEOLANE BEZERRA Deolane Bezerra será solta, mas mãe continua presa, diz irmã, nas redes sociais