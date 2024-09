Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério abre inscrições para cursos gratuitos

A- A+

A Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério (Ecom- BH), localizada na Zona Norte do Recife, abre na próxima quarta-feira (11) inscrições para dois cursos gratuitos: musicalização infantil (destinado a crianças de 7 a 14 anos) e capacitação musical (para jovens e adultos a partir de 16 anos).

Serão disponibilizadas 50 vagas para o curso de musicalização infantil, que terá duração de nove meses e início previsto para outubro deste ano.

Já a capacitação musical, que também oferece 50 vagas, terá duração de cinco meses, começando também a partir de outubro. Para este curso, os interessados devem possuir seu próprio instrumento para participar, além de ter conhecimentos básicos de execução instrumental e leitura de partituras no mínimo em nível mediano.

Em paralelo, a Ecom-BH, em parceria com a Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação (SEDE), realizará também um curso de aperfeiçoamento exclusivo para Maestros e Regentes das escolas públicas estaduais, com 70 vagas disponíveis.

As inscrições para este último já estão abertas e podem ser feitas diretamente através da Gerência de Ações Culturais (GAC) da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEDE). As aulas começam no dia 14 de setembro e seguem até o mês de dezembro.

Os formulários de inscrição para os demais cursos estarão disponíveis na bio do perfil oficial do Instagram da Ecom-BH de 11 até 18 de setembro.

História

A Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério (Ecom- BH) foi fundada no ano de 2002 pelo músico, educador, compositor e arranjador Francisco Amâncio da Silva, conhecido como Maestro Forró.

Desde a sua fundação, a Ecom-BH vem desenvolvendo trabalhos na área de formação musical, tendo como pilares: pesquisa, manutenção, releitura e interação atrelados a diversidade musical e artística da comunidade da Bomba do Hemetério, com variadas linguagens culturais do Brasil e do mundo.

Ao longo de sua trajetória, a Ecom-BH vem oportunizando a formação musical, alinhada à cidadania. Além de gerar resultados acadêmicos musicais, a escola vem atuando na transformação da realidade da Bomba do Hemetério e adjacências.

Como resultado e desdobramento de várias experiências da Ecom-BH, destaca-se a renomada Orquestra Popular da Bomba do Hemetério que vem representando o estado de Pernambuco no Brasil e no mundo.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Jovem de 21 anos morre após se afogar na praia de Bairro Novo, em Olinda