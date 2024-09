A- A+

eventos Clínica Acolher promove "Dia A" no Cabo de Santo Agostinho com atividades gratuitas para crianças O evento tem como objetivo proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo para crianças autistas e suas famílias

A Clínica Acolher oferece, neste sábado (14), a segunda edição do "Dia A", das 9h às 11h. O evento acontece em frente à Câmara de Vereadores do Cabo, no Cabo de Santo Agostinho.



O Dia A, promovido com o apoio de profissionais especializados, tem como objetivo proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo para crianças autistas e suas famílias. A programação inclui uma variedade de atividades lúdicas e recreativas, como banho de espuma, pinturinha, brinquedos infláveis e não-infláveis.



Também está prevista muita música, com show do Ludicanto e lanches como bolo, picolé e pipoca. Para os adultos, também estarão disponíveis massagens relaxantes.

Como participar

As inscrições para o evento são gratuitas e abertas para as crianças, cada uma com direito a dois acompanhantes. Para participar, basta preencher o formulário disponível no Instagram da clínica (@clinicaacolhercabo) e retirar as senhas por meio de apresentação do documento do responsável.

As vagas são limitadas e podem ser preenchidas rapidamente. O evento pretende receber cerca de 300 crianças e suas famílias, superando as 100 vagas da primeira edição, no ano passado. Para garantir a segurança de todos, o evento contará com o apoio da Polícia Militar e dos bombeiros civis.

A Clínica Acolher, em funcionamento desde 2021 no Cabo e em breve com uma nova unidade em Jaboatão, é uma clínica de terapia que atende atualmente 80 crianças e adolescentes autistas com uma abordagem especializada. O espaço oferece uma ampla gama de serviços, incluindo psicopedagogia, musicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e outros. Além disso, disponibiliza ABA com supervisão presencial, terapia aquática, fisioterapia e psicomotricidade, com salas equipadas com visor e funcionamento em três turnos. A Clínica Acolher também segue métodos como ABA, PECS e PROMPT, proporcionando um suporte integral e contínuo às famílias.

