Parada da Diversidade do Cabo terá Michelle Melo como atração principal do evento

O Cabo de Santo Agostinho recebe, nesta sexta-feira (6), a 22ª Edição da Parada da Diversidade LGBTQIA+, que terá a cantora Michelle Melo como atração principal.

O ato acontece a partir das 18h, na rua 55 da Cohab, em frente à Pizzaria Passira.

O evento deste ano traz como lema o voto consciente e a importância da representatividade para a comunidade na política.

O ato é organizado pelo Grupo Homossexual do Cabo (GHC), visando a reivindicar políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+ e comemorar as conquistas do segmento.

O Cabo tem a segunda parada mais antiga do estado, e o idealizador da Parada da Diversidade Fernando Rodrigues, coordenador do GHC, ressaltou a importância do evento que já entrou na agenda da cidade.

“Nós temos muitos avanços como a união estável, a garantia do nome social para travestis e transexuais, direito à adoção. Além disso, conquistamos uma coordenação lgbt e um ambulatório para tratar das questões da saúde do segmento, mas esse ano é crucial para cobrarmos das candidaturas municipais propostas de mais políticas”, afirmou.

Além de Michelle Melo, dois trios elétricos estão confirmados para animar o público presente, que também contará com as performances de Salário Mínimo e diversos artísticas LGBTs.

O evento tem o apoio da Aliança Nacional LGBT, Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo, (GTP+), Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, Associação dos Moradores e Amigos de Itapuama (AMAI), Centro das Mulheres do Cabo, Loja Lampião Caça e Pesca, InterPride, Pitú e a Parada da Diversidade de São Paulo.

