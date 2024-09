Livro "O TJPE na Pandemia da Covid-19" é lançado nesta quinta (5) durante fórum, no Recife

A- A+

Um livro que mostra as mudanças e os passos dados pelo judiciário pernambucano durante a pandemia que assolou o mundo nos últimos anos será lançado, na tarde desta quinta-feira (5), durante o Fórum Nacional de Judicialização da Saúde, na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), no Recife.

"O TJPE na Pandemia do Covid-19" traz artigos sobre soluções jurídicas inovadoras produzidas por juízes e desembargadores do Estado, além da produção de testes de vacinas e relatos de médicos, nas mais de 600 páginas da literatura.

"Com o estado de emergência encerrado no ano passado, achamos por bem consolidar esses registros para ficar na nossa história. Registramos os momentos enfrentados por todos nós, tanto da área de saúde como jurídica. O que foi possível coletar e produzir está neste livro", contou o desembargador Evandro Magalhães.

"Tivemos que nos reinventar, inovar e encontrar os meios necessários para que nossa prestação juridicional tivesse continuidade a satisfazer os anseios da população nas expectativas que tinham em relação a nós", seguiu.

O livro do Tribunal de Justiça de Pernambuco e editado pelo Centro de Estudos do TJPE será lançado às 14h, na sala Fofo, localizada no 3º andar da Esmape.

Fórum Nacional de Judicialização da Saúde

Além do lançamento do livro "O TJPE na Pandemia do Covid-19, o Fórum Nacional de Judicialização da Saúde terá, ao longo desta quinta, reuniões institucionais, que contarão com as participações de representantes do TJPE e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), que integram o Comitê Estadual de Saúde de Pernambuco, coordenado pelo desembargador Stênio Neiva Coelho.

"O TJPE na pandemia da Covid-19". Foto: Divulgação

Veja também

Sertão Petrolina: ciclista morre atropelado no momento em que atravessava rodovia na faixa de pedestre