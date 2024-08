Lançamento de livro de marqueteiro reúne Lula, Alckmin e ministros

A- A+

O lançamento do livro do marqueteiro Sidônio Palmeira, responsável pela campanha presidencial do PT em 2022, reuniu na noite desta quarta-feira no Museu Nacional, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e ministros.

O livro traz peças exibidas durante a campanha contra Jair Bolsonaro (PL). Entre os presentes estavam os ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Depois de Sidônio apresentar a obra, Lula fez uma fala em que exaltou o seu governo. O presidente também rememorou a transição de governo, conduzida por Alckmin.

