"Pretensiosas Brevidades": juristas prestigiam lançamento do livro de Carlos Barros

A- A+

Leia também

• OAB pede suspensão de multa de R$ 50 mil contra quem usar VPN para acessar "X"

• MEC autoriza criação da Faculdade ESA-OAB com foco em tecnologia para advogados

O advogado criminalista e diretor da Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE) Carlos Barros lançou, na noite desta quarta (4), o livro “Pretensiosas Brevidades”. O evento, que lotou a adega da Livraria Jaqueira do Bairro do Recife, contou com a presença de várias personalidades do campo do Direito pernambucano, como o diretor Jurídico Cível do Grupo EQM, Silvio Rolim.

A obra, com 94 páginas, reúne aforismos para, segundo o autor, despertar reflexões sobre questões que permeiam o universo social, político e jurídico em tempos de excesso de informação.

A publicação é dividida em duas partes, batizadas de 'Aforismos' e 'Breves pensamentos', que convergem com a identidade do autor, unindo capacidade de síntese de temas complexos sem perder a visão crítica, e captando a essência de temas como justiça, ética, política e a condição humana.

Inspiração

“O livro nasceu do meu gosto pela escrita concisa e também de observações do cotidiano da sociedade moderna, algumas experiências que a gente atravessa que nos faz refletir sobre situações pitorescas. Isso me fez passar a escrever reflexões curtas em forma de aforismos’, revelou o autor.

Barros: "Quis correr um pouco do trivial, que seria escrever contos ou romance" Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Com doses de ironia e humor, sem abdicar da leveza e da ludicidade, os aforismos de Barros soam como provocações, mas ao mesmo tempo levam à reflexão a partir de uma escrita descontraída.

“É da minha natureza essas características, mas também tem aforismos mais simples, mais breves que levam mensagens mais diretas aos leitores, até para diversificar um pouco a profundidade e para ser acessível àqueles que possam se deparar com essas frases”, lembrou.

Além dos escritos acadêmicos, Carlos Barros é autor de crônicas e artigos de opinião publicados em periódicos e jornais, inclusive a Folha de Pernambuco. “Pretensiosas Brevidades” marca a estreia dele no campo literário com um livro.

“Quis correr um pouco do trivial, que seria escrever contos ou romance. Fui por esse caminho por conta do meu gosto pela escrita concisa, pela informação precisa. Quem sabe esse é o pontapé inicial para outras incursões minhas”, acrescentou ele, sem descartar a possibilidade de a próxima obra dele ser do gênero contos ou romance.

Veja também

Eleições Quem são os candidatos mais ricos do País nas eleições de 2024? Veja lista