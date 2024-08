A- A+

Educação MEC autoriza criação da Faculdade ESA-OAB com foco em tecnologia para advogados Nova faculdade é a primeira de uma entidade de classe no Brasil e prioriza cursos tecnológicos para advocacia

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação da Faculdade Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional (Faculdade ESA-OAB), que será a primeira instituição de ensino superior criada por uma entidade de classe no país. A portaria foi assinada nesta terça-feira (20) pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

A instituição recebeu a nota máxima do MEC e será voltada principalmente para cursos de tecnologia, inteligência artificial e gestão aplicados ao Direito.

Projeto

O projeto é liderado por Ronnie Preuss Duarte, diretor-geral da ESA Nacional, com o apoio do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, e da vice-diretora da ESA Nacional, Luciana Gluck Paul. O primeiro curso a ser oferecido será o “Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais”, na modalidade a distância (EAD). A criação da faculdade também possibilitará à ESA certificar seus cursos de pós-graduação.

Qualificação

A Faculdade ESA-OAB busca atender às necessidades de qualificação na advocacia, capacitando não só advogados, mas também equipes de apoio dos escritórios, como funcionários administrativos. A formação incluirá áreas como atendimento, gestão financeira, projetos, uso de sistemas judiciais e administração de escritórios, com parcerias previstas entre a faculdade e as Escolas Superiores de Advocacia estaduais.

Importância

O presidente Beto Simonetti destacou a importância desse avanço. "É uma vitória histórica para a advocacia ter sua própria instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Buscaremos desenvolver cursos focados em tecnologia, inteligência artificial e gestão voltados para advogados”, afirmou. Já para Camilo Santana, ministro da Educação, "a ESA é a instituição ideal para elevar a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da advocacia no Brasil".

