CNU: Qual é a nota de corte do concurso? Entenda como funciona

A- A+

Quase um milhão de pessoas fizeram o Concurso Nacional Unificado (CNU) no último domingo. Na espera do resultado do certame, contudo, muitos candidatos têm dúvidas sobre qual a nota de corte do concurso. A nota de corte é para o candidato não ser desclassificado. Entenda a seguir como funciona a nota de corte:

40% dos pontos das provas objetivas

O candidato precisa alcançar ao menos 40% dos pontos das provas objetivas - somando os acertos nas questões de conhecimento geral (prova da manhã) e os acertos, com o peso ponderado, nas questões específicas (prova da tarde), considerando as regras da Nota Final Ponderada. Além disso, não pode tirar zero na prova discursiva.





Mas, quando há prova de títulos, a conta muda um pouco. E lembre-se: como os candidatos puderam concorrer a vários cargos, vale a pena estimar a nota para todos eles para saber suas chances de ser aprovado.

Bloco 8 - Nível Intermediário

No caso dos candidatos do Bloco 8, é preciso acertar 18 das 60 questões respondidas no último domingo para não ser eliminado, além de não tirar nota zero na redação.

Prova de títulos

Já para os candidatos dos blocos de 1 a 7, a nota de corte é mais complexa. É preciso considerar os pesos dos eixos temáticos conforme detalhado nos editais.

Dependendo se o cargo tem prova de títulos e do peso deste critério, a regra para nota final muda. A prova de títulos inclui experiência prévia e cursos e qualificações, pós-graduações, mestrado, doutorado, etc.

Vagas que não têm prova de títulos

Provas objetivas (as 20 questões da manhã e as 40 da tarde, lembrando que o candidato precisa acertar ao menos 18 das 60 perguntas): peso de 80%

Redação: peso de 20% (o candidato não pode tirar zero nesta prova)

Vagas que têm prova de títulos

Provas objetivas (as 20 questões da manhã e as 40 da tarde, lembrando que o candidato precisa acertar ao menos 18 das 60 perguntas): peso de 70%

Redação: peso de 20% (o candidato não pode tirar zero nesta prova)

Títulos: peso de 10%

Veja também

TRABALHO Mais de 60% de desligados que viraram MEI agiram por necessidade