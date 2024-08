A- A+

CONCURSO Recurso CNU: candidatos têm até quarta-feira (21) para contestar gabarito; saiba como Veja passo a passo para pedir revisão. Gabarito das provas objetivas já está disponível para consulta no site do MGI

O governo divulgou nesta terça-feira os gabaritos oficiais de todas as provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU), no site do Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Agora, os candidatos que quiserem contestar alguma resposta têm entre hoje e amanhã (dias 20 e 21) para apresentar recursos.

Não serão aceitos pedidos via correios, fax ou qualquer outro canal, nem fora do prazo estipulado nos editais, ou seja, até amanhã.

O pedido de recurso deve ser enviado à Fundação Cesgranrio, que é a banca que organizou o CNU. E deve ser feito na mesma página usada pelo candidato no momento da inscrição.





Basta fazer login no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com os dados da conta gov.br, clicar na Área do Candidato e, na sequência, em solicitações.

O candidato deve acessar o campo de Interposição de Recursos, e enviar uma petição direcionada à Fundação Cesgranrio, ou seja, um documento formal explicando os motivos para o pedido de recurso e solicitando uma providência.

E, importante! O candidato não pode se identificar durante a solicitação do recurso. Os editais são claros: caso o participante apresente qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite o seu reconhecimento, o pedido de recurso será indeferido – independentemente de sua procedência ou não.

O MGI alerta também que qualquer xingamento levará ao indeferimento do recurso. E que os pedidos precisam ter uma "argumentação devidamente fundamentada".

Além disso, só pode ser enviado um recurso por questão. E, uma vez feita a solicitação, esta não poderá ser editada.

