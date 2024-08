Regulador do Reino Unido encerra investigações sobre lojas de aplicativos de Google e Apple

A- A+

O órgão regulador de concorrência do Reino Unido encerrou investigações sobre as lojas de aplicativos Play Store, do Google, e App Store, da Apple, à medida que se prepara para a entrada em vigor de novas regras para os mercados digitais.

Em comunicado, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, pela sigla em inglês) britânica afirmou nesta quarta-feira, 21, que espera avaliar preocupações de concorrência relacionadas às lojas de aplicativos das gigantes de tecnologia dos EUA sob um novo regime regulatório, depois que a Lei de Mercados Digitais, Concorrência e Consumidores do Reino Unido foi aprovada, em maio

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da Alphabet (controladora do Google) tinha modesta baixa de 0,41% no pré-mercado de Nova York, enquanto a da Apple mostrava alta marginal de 0,11%.



