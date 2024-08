Google lança no Brasil recurso que gera respostas por IA nas buscas

A- A+

O Google anunciou nesta quinta-feira a chegada, no Brasil, do AI Overview, ferramenta que inclui resultados gerados por inteligência artificial generativa em respostas do buscador. O recurso foi apresentado pela empresa em maio deste ano. Ele já estava disponível no país por meio de testes, e agora será padrão nas pesquisas.

Usuários do Reino Unido, Índia, Indonésia, Japão e México também vão passar a ter acesso ao sistema. A expansão veio acompanhada de mudanças na ferramenta de IA generativa.

A big tech informou que vai incluir mais links de referência no conteúdo gerado, a partir de uma barra lateral à direita que vai exibir os sites, também no topo da busca.

A ferramenta usa diferentes informações da web para gerar respostas prontas para buscas, a partir da IA generativa. Assim que foi lançada, nos EUA, levantou a preocupação por parte de criadores de conteúdo sobre o risco de uma queda no tráfego para os links.

Em um postagem em seu blog, o Google afirmou que, com a IA, está incluindo "mais maneiras" dos usuários "explorarem sites" enquanto fazem pesquisas.

"Continuaremos testando diferentes maneiras de apresentar informações que sejam mais úteis para as pessoas, enquanto priorizamos abordagens que direcionem o tráfego para sites relevantes", acrescentou o Google.

A atualização do sistema foi ativada para todos os países que têm acesso ao AI Overview e também para os usuários de 120 localidades em que o recurso está em teste. Os anúncios vão continuar a ser exibidos acima ou logo abaixo do texto gerado pelo AI Overview.

De acordo com o Google, a IA permite que os usuários façam perguntas mais complexas na busca, ao invés de dividir as perguntas em diversas consultas.

