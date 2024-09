A- A+

Saúde Dia Mundial da medula óssea: Hemope homenageia doadores na próxima terça (10) A doação é uma forma crucial de tratar pacientes com doenças graves do sangue, como leucemias e anemias severas

A Fundação Hemope promove um evento especial no dia 10 de setembro, a partir das 8h30, homenageando 19 doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).





A ação faz parte da mobilização internacional para a doação de medula óssea, celebrada em setembro.

O evento visa reconhecer os doadores com a entrega de certificados de agradecimento, além de incentivar a adesão de novos candidatos ao Redome.

A doação de medula óssea é uma forma crucial de tratar pacientes com doenças graves do sangue, como leucemias e anemias severas.

A presidente do Hemope, Raquel Teixeira, destacou a importância de celebrar a data como uma oportunidade de reconhecer todos que fazem a diferença na vida de muitos pacientes.

“A doação de medula óssea é um ato de generosidade que não tem preço, pois representa a possibilidade de cura para quem precisa,” afirmou.

Ela também ressaltou o desafio que é encontrar um doador compatível, enfatizando que cada doador traz esperança para a vida de alguém.

“Então, esta data é para ratificar a importância do doador, agradecê-los e fazer um chamado à sociedade para entrar nessa corrente do bem”, acrescentou.

A coordenadora de cadastro de doadores de medula do Hemope, Josiete Tavares, ressaltou a importância de apoiar essa causa:

"Ser um doador de medula representa um gesto de solidariedade profundo e significativo, ajudando aqueles que precisam de uma nova medula para continuar suas vidas".

Celebração

O Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, comemorado no dia 17 de setembro, foi instituído pela World Marrow Donor Association para celebrar o marco de 25 milhões de doadores ao redor do mundo.

Hoje, a data é uma ocasião para agradecer aos mais de 42 milhões de doadores registrados em diferentes países, que ajudam a manter um banco de dados global para encontrar doadores compatíveis.

Requisitos

Qualquer pessoa entre 18 e 35 anos com boa saúde pode se tornar um doador voluntário de medula óssea.

Os candidatos à doação assistem a palestras e vídeos educativos, depois assinam um termo de consentimento para doar, todas as dúvidas deverão ser esclarecidas antes da assinatura, assinar o termo de consentimento significa que o doador concorda em dar prosseguimento ao processo e que tem a intenção de doar.

Os doadores preenchem um formulário com dados pessoais e é coletada uma amostra de sangue para testes de histocompatibilidade (HLA). É indispensável levar um documento original com foto, ter o conhecimento do número do CPF e levar o CNS (Cartão Nacional de Saúde), se possuir.

Veja também

EUA Em tom sarcástico, Putin expressa apoio a Kamala Harris