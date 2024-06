A- A+

AÇÃO SOCIAL Rede Muda Mundo inaugura terceira franquia social no Mato Grosso do Sul A expansão da Casa Zero renova o compromisso da Rede na promoção de mudanças positivas e sustentáveis

A Rede Muda Mundo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, está expandindo sua metodologia de impacto, através da Casa Zero, com a inauguração da terceira franquia social no Mato Grosso do Sul. O projeto visa transformar o território fronteiriço do estado por meio do Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré (CEIMPP). A expansão demonstra o compromisso renovado da Rede Muda Mundo em promover mudanças positivas e sustentáveis, levando sua missão para além das fronteiras originais e alcançando comunidades em todo o Brasil.

Localizada a 3.369 quilômetros de Recife, sede do primeiro Shopping Social do Brasil, Ponta Porã é uma cidade na fronteira com o Paraguai, reconhecida por sua significativa contribuição à agricultura familiar e à produtividade do campo. Essa colaboração visa explorar oportunidades de negócios sociais gerados pela integração com o Paraguai (Pedro Juan Caballero), a Rota Bioceânica e a agricultura familiar, promovendo um desenvolvimento inclusivo e sustentável na região de fronteira.

O CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, expressou sua empolgação com esse novo marco:

"Estamos muito felizes em inaugurar mais uma franquia social da Casa Zero. Esta expansão representa nosso compromisso contínuo em transformar vidas e fortalecer comunidades. Estamos ansiosos para ver o impacto positivo que isso trará para Ponta Porã e região", disse o idealizador da Casa Zero.

Além da inauguração em Ponta Porã, a Rede Muda Mundo está avançando em negociações com outras cidades, como Belém do Pará, São Paulo e Natal. Por meio do Transforma Brasil, plataforma oficial de voluntariado do Governo do Rio Grande do Sul, a RMM também planeja abrir uma franquia da Casa Zero no estado que terá que ser construída do zero após a maior tragédia climática da história.





Veja também

MÉTODO POMODORO Saiba como a técnica Método Pomodoro pode ajudar na concentração de estudos e no trabalho