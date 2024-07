Rio Ave e Rede Muda Mundo oferecem cursos para potencializar habilidades comportamentais de jovens

A- A+

A parceria entre a Rio Ave e Rede Muda Mundo formalizaram a realização de cursos voltados para o desenvolvimento e a potencialização das habilidades comportamentais para jovens. Capacitação de habilidades comportamentais será voltado para pessoas com idades entre 18 e 24 anos.

Os cursos têm duração de cinco dias, com quatro horas diárias de aulas, e vão ser realizados pelo período de um ano, com 10 turmas, beneficiando no total 200 jovens residentes no Grande Recife. As aulas estão sendo realizados no formato presencial na Casa Zero, na Rua do Bom Jesus, e facilitados por especialista em habilidades comportamentais.

Os encontros são também uma oportunidade de acolher e ouvir esses jovens. Através das vivências eles estão tendo a oportunidade de explorar habilidades comportamentais consideradas essenciais para o desenvolvimento profissional e pessoal, como comunicação adequada, trabalho em equipe, gestão do tempo e organização, autoconhecimento e autoconfiança, relacionamento interpessoal e inteligência emocional.

“O propósito da Rio Ave, com ações extra muros e voltadas para a comunidade, é apoiar e despertar o potencial de jovens que não tenham condições financeiras de fazer uma profissionalização por conta própria. Acreditamos que dessa forma estamos contribuindo para uma sociedade melhor”, afirma Álvaro Ferreira da Costa, CEO da Rio Ave.

A parceria busca com essa qualificação, além da inserção dos jovens em atividades profissionalizantes remuneradas, possibilitar uma transformação social significativa, promovendo a inclusão e oferecendo oportunidades reais de desenvolvimento humano e crescimento profissional.

"Estamos muito entusiasmados com essa parceria que irá proporcionar a tantos jovens a oportunidade de desenvolverem habilidades essenciais para o mercado de trabalho. Acreditamos que essa capacitação será um divisor de águas na vida deles, abrindo portas para um futuro mais promissor," afirmou Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo.

"Fazer o curso de Soft Skills através da Casa Zero e a Rio Ave foi como um presente e grande ganho pessoal. Eu aprendi a desenvolver melhor como lidar com as minhas emoções e assim me comunicar de um jeito mais assertivo com as pessoas, tanto verbalmente como usando a comunicação não verbal e não violenta, além de entender mais como é importante a escuta empática!”, comenta sua experiência, Brenna Costa, 22 anos, designer de sobrancelhas e depiladora, moradora do bairro de Areias e aluna das primeiras turmas.

Brenna, aluna dos cursos de habilidades comportamentais

Ela elogia o formato das aulas e declara sua satisfação com o conteúdo. “Sinceramente, eu amei demais. O jeito que a professora direcionou as aulas, sabendo identificar onde a gente precisava melhorar e nos impulsionando corrigir de um jeito confortável, as aulas bem dinâmicas, práticas, teóricas, foi uma experiência completa. Além de ter sido gratuito, então para mim e minha turma eu percebi que foi uma grande oportunidade", finaliza.

