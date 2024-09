Pernambuco recebe CNMAC pela primeira vez; evento acontece em Porto de Galinhas

A- A+

Pernambuco vai receber pela primeira vez o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC), dos dias 16 a 20 de setembro. A 43ª edição do evento será realizada no Centro de Convenções do Armação Resort, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca.

Esse é um dos congressos mais tradicionais da área em território brasileiro, organizado pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC), em parceria com as Universidades Federais de Pernambuco (UFPE), Rural de Pernambuco (UFRPE) e da Paraíba (UFPB).

As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma online, através do site da organização.

A expectativa dos organizadores é que o evento em Porto de Galinhas chegue a 700 participantes, entre pesquisadores, professores e estudantes do segmento de todo o país e também do exterior.

A programação do CNMAC 2024 inclui cinco plenárias, quatro semi plenárias, 14 mini simpósios, seis minicursos, 14 sessões técnicas com 186 apresentações na forma de comunicações orais, 193 painéis de iniciação científica e 165 painéis de pesquisa dos tipos B e C.

A grade de programação dos dias do CNMAC, os palestrantes, a composição do Comitê Organizador, os patrocinadores, opções de hospedagem e turismo e muito mais detalhes estão presentes no site oficial do evento.

Além disso, a organização também vai realizar a entrega de importantes honrarias, como o Prêmio SBMAC (Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado) e o Prêmio Kepler.

O grande objetivo do CNMAC é reunir profissionais do mercado e de instituições de todo o Brasil para discutir e debater linhas de pesquisa e projetos científicos das áreas de Ciências Matemáticas e Computação.

Para Sandra Malta, coordenadora nacional do CNMAC 2024, a cereja do bolo do evento em Porto de Galinhas se refere à multivariedade de temas explorados dentro das áreas de Matemática Aplicada e Computação.

“Um objetivo com que nos preocupamos é trazer pessoas que apresentam a Matemática Aplicada e Computacional considerando-se as suas aplicações e os seus fundamentos teóricos", iniciou a coordenadora que destacou alguns temas do congresso.

"Em particular nesta edição, teremos palestras sobre comunicação oral em primatas, a Indústria de Telecomunicações, com um profissional da Amazon, aplicações das áreas de Otimização, com processos de Biossistemas, de saúde pública, com modelos epidemiológicos e processos de tratamento oncológico, palestras sobre Teoria Espectral dos Grafos, aplicações de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, Otimização Combinatória, minicursos sobre Matemática Intervalar, Geometria de Distâncias e Métodos de Ensino em Matemática”, completou a pesquisadora aposentada do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).

O professor Pablo Martín Rodríguez, ex-presidente da SBMAC por dois mandatos, é o coordenador local do CNMAC 2024 e crê que o evento em Porto de Galinhas é muito importante para mostrar a excelência do Nordeste na área científica do país.

“É um prazer receber o CNMAC pela primeira vez em Pernambuco. Geralmente, os eventos são organizados no eixo Sul-Sudeste, então a expectativa é enorme em vermos pesquisadores e estudantes de todas as partes da região Nordeste”, afirmou o professor do Departamento de Estatística da UFPE, que desempenha pela primeira vez a função de Coordenador Local do CNMAC.

Rodríguez conta que a adesão em Pernambuco ao evento já é perceptível por excursões do interior do estado a Porto de Galinhas.

“Tive conhecimento de vários grupos de estudantes do interior do estado que se organizaram e vão vir de ônibus disponibilizado pela UFRPE. São alunos de cidades pequenas de Pernambuco que dificilmente teriam condições de se deslocar, mas estão confirmados no evento. Isso é muito bom”, destacou.

Além das atividades principais nos cinco dias, o evento também abre espaço para o CNMAquinho, que são oficinas e atividades lúdicas destinadas às crianças a fim de estimular a curiosidade e o interesse por Ciência.

