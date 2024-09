A- A+

Tecnologia Fórum Nordeste: João Irineu, da Stellantis, relembra centro de software instalado no Porto Digital No local, cerca de 150 pessoas trabalham desenvolvendo softwares para os carros da empresa do mundo inteiro

Durante a sua participação na 13ª edição do Fórum Nordeste, o vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis, João Irineu Medeiros, relembrou o centro de software da empresa instalado no Porto Digital. No local, cerca de 150 pessoas trabalham desenvolvendo softwares para os carros da Stellantis do mundo inteiro.

O Fórum Nordeste aconteceu na última segunda-feira (2), no Mirante do Paço, no Bairro do Recife. O evento é realizado pelo Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro.

De acordo com Medeiros, que comandou o painel “Estratégia de Descarbonização e Desenvolvimento Local”, ele e a equipe da empresa passaram uma semana em Pernambuco para conhecer as vocações do Estado. Uma das potencialidades identificadas foi o ambiente fértil para a tecnologia.

“Nós fomos na Universidade Federal, no Instituto Cesar, Porto Digital, e a gente achou aqui um ambiente altamente fértil no lado digital. Quando a gente entra na Universidade Federal e vê o pessoal trabalhando com software para grandes empresas de comunicação do mundo, a vocação está ali. Pelo menos uma foi fácil de identificar”, disse.

“Nós montamos um centro de software no Porto Digital. Começou com 10 pessoas, hoje são 150 pessoas e deu tão certo que essa turma hoje faz software, algoritmo, para os carros da Stellantis do mundo inteiro. Eles ganharam a concorrência dos indianos. Os indianos faziam software. Hoje os pernambucanos fazem o software dos carros da Stellantis pelo mundo a fora”, reiterou.

Veja também

Energia Silveira pede plano de contingência ao Operador do Sistema Elétrico