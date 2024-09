Virada Recife 2025: ingressos para lounge exclusivo do Réveillon já estão disponíveis em pré-venda

A- A+

A Virada Recife 2025 teve detalhes divulgados nesta quarta-feira (18), e, nesse ritmo, ingressos para o lounge exclusivo já estão em pré-venda, por tempo limitado. As entradas custam preços a partir de R$ 330, e são oferecidos serviços exclusivos, incluindo bares temáticos e open bar.

Chamado de "Virada na Praia 2025", o lounge, que será instalado na orla da Praia do Pina, vai contar com um espaço exclusivo, banheiros, área em frente ao palco, dentre outros serviços.



As opções de compra são individual ou mesa para quatro pessoas.

A Virada Recife 2025 começa, neste ano, no dia 26 de dezembro, que ainda não tem ingressos à venda.



No momento, existem entradas disponíveis para os dias 28, 29 e 31. Confira a descrição dos valores abaixo.

28 e 29 de dezembro (ingressos para cada dia)

Individual: R$ 330

Mesa para quatro pessoas: R$ 450 (por pessoa)

31 de dezembro

Individual: R$ 460

Mesa para quatro pessoas: R$ 650 (por pessoa)

Os ingressos em pré-venda para a Virada Recife 2025 podem ser adquiridos no site Ticket Simples.



Neste ano, o investimento total do Réveillon do Recife é de R$ 10 milhõies, em parceria, mais uma vez, com a iniciativa privada.

Programação

Ao todo, serão 19 atrações no polo principal, localizado na orla da praia do Pina, Zona Sul da cidade. Dessas, 10 são pernambucanas. Dentre os nomes, estão presentes: Claudia Leitte, Alceu Valença e Raphaela Santos, no dia 28; Henry Freitas, Xand Avião e a dupla sertaneja Jorge e Mateus, no dia 29; Nattan e Alok, no dia 31.



Na abertura, no dia 26, a Prefeitura divulgou a presença da Orquestra Sinfônica e de uma "atração surpresa", garantida como um "grande nome" da industria musical, que ainda será anunciada.

Confira, abaixo, a programação completa:



26 de dezembro

- Atração surpresa

- Orquestra Sinfônica do Recife

28 de dezembro

- Claudia Leitte

- Alceu Valença

- Priscila Senna

- Raphaela Santos

- PV Calado

29 de dezembro

- Jorge e Mateus

- Xand Avião

- Henry Freitas

- Pablo

- Guilherme Ferri

- Letícia Bastos

31 de dezembro

- Nattan

- Alok

- Almir Rouche

- Juciê

- Matheus Moraes

- Patusco

