A- A+

TRANSPORTE PÚBLICO Cartão VEM: serviços são transferidos para unidade no Bairro do Recife; veja endereço Consórcio de Transporte Metropolitano deixa de atender no posto do Cordeiro

A partir da próxima segunda-feira (23), serviços do Cartão VEM serão atendidos na nova sede do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), localizada no Armazém 13, na avenida Alfredo Lisboa, nº 76, Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana.

Com isso, deixa de funcionar, nesta quinta-feira (19), às 13h, a unidade localizada no Parque de Exposição do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Segundo o CTM, os serviços realizados na nova unidade serão:

- 2ª via do Cartão VEM Livre Acesso;

- Desbloqueio dos cartões VEM Infantil, Idoso e Livre Acesso;

- Entrega da Carteira de Estudante para as escolas;

- Entrega da 1ª via do cartão VEM trabalhador.

Para solicitar atendimento, usuários devem agendar no site do CTM.

O posto do Bairro do Recife irá funcionar de 8h às 16h, em dias úteis.

O diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, diz que o objetivo da mudança é proporcionar ao usuário um maior conforto no seu atendimento, facilitando a comodidade e agilidade na conclusão da solicitação.

“Nossas instalações estão mais modernas, permitindo um atendimento mais ágil e eficiente, além de espaços mais confortáveis para receber os usuários, podendo atender um número maior de pessoas. Com essas ações, estamos trazendo cada vez mais dignidade e respeito aos usuários do sistema”, destacou.

Veja também

ORIENTE MÉDIO Exército israelense anuncia que bombardeou sete alvos do Hezbollah no sul do Líbano