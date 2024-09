A- A+

ANGELIM Menino de três anos morre após ser atropelado por ônibus dirigido pelo avô no Agreste

Um menino de três anos morreu atropelado por um ônibus escolar, na quarta-feira (18), na cidade de Angelim, no Agreste de Pernambuco. O veículo era conduzido pelo avô dele.

Segundo a TV Asa Branca, o ônibus havia parado em frente à residência da família, no sítio Genipapo, zona rural do município. A mãe do menino estava no veículo e desceu no local.

Enquanto isso, o menino, identificado como Eliel Ferreira, saiu de dentro de casa sem ninguém perceber e foi para debaixo do ônibus. Em seguida, o avô deu partida no veículo e terminou atropelando a criança.

Os pais chegaram a socorrer o menino e o levaram ao hospital. Ele chegou com vida à unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste de Pernambuco.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso na Delegacia de Angelim como "acidente de trânsito com vítima fatal".

"As investigações seguem até o esclarecimento do fato", informou a corporação.



