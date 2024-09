Naufrágio em Pernambuco: Marinha já percorreu 457 quilômetros em busca de tripulante desaparecido

A- A+

Seguem, nesta quarta-feira (18), as buscas pelo tripulante do navio cargueiro Concórdia desaparecido após naufrágio a 8,5 milhas náuticas (equivalente a 15 quilômetros) da praia de Ponta de Pedras, em Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco.



De acordo com a mais recente nota divulgada pela Marinha do Brasil, ao todo, 457 quilômetros quadrados já foram percorridos desde no último domingo (15), data do naufrágio.



Participam das buscas o Navio-Patrulha "Macau", subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, além de embarcações e viaturas pertencentes às Capitanias dos Portos de Pernambuco e Paraíba.



Atuam, ainda, aeronaves da Força Aérea Brasileira, Grupo Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e Polícia Militar da Paraíba. A ação também conta com o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba e da comunidade marítima.

Segundo a Marinha, os agentes envolvidos nas buscas "seguem padrões técnicos e consideram os efeitos de correntes de deriva e ventos observados na área".



O Concórdia saiu do Recife na tarde do último sábado (14) e deveria chegar ao Arquipélago de Fernando de Noronha na segunda-feira (16).



No navio, estavam nove tripulantes. Quatro deles morreram e outros quatro foram resgatados por um navio rebocador em bom estado de saúde, segundo informou a Marinha do Brasil.



Os tripulantes sobreviventes são:

- Edvaldo Baracho da Silva,

- Marcelo Cláudio da Conceição Freitas,

- Mozart Gomes da Fonseca e

- Valcei Gomes da Costa.



Nomes dos quatro mortos e do tripulante desaparecido não foram informados.



O navio transportava material de construção e alimentos. A carga se soltou da embarcação no meio do caminho. Um inquérito administrativo foi instaurado pela Marinha para apurar as causas e as circunstâncias do ocorrido.

