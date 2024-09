A- A+

Recife Recife: espingarda, pistola e munições são encontradas em área de mata no bairro do Barro Objetos foram encontrados na comunidade da Parasita, na noite dessa quarta-feira (18)

Espingarda, pistola e munições foram encontradas pela Polícia Militar de Pernambuco em uma área de mata, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife.



Os objetos foram localizados na comunidade da Parasita, na noite dessa quarta-feira (18).



Policiais da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto), em apoio ao 12º BPM, foram os responsáveis pela apreensão.

Os agentes levantaram informações e localizaram os seguintes itens:



- Uma carabina MT 40, calibre .40

- Uma espingarda calibre 12

- 10 munições calibre 12

- Uma pistola .9 mm.



Todo o material foi apresentado à Polícia Civil, para que fossem tomadas as medidas cabíveis para formalização da apreensão.

