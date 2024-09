A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem de espetáculo com Arlete Salles a baladinha de forró Roteiro do fim de semana traz também exposições e estreias de cinema; confira

E eis que mais um fim de semana de setembro chega e com ele, muito samba, forró, rock e MPB entre as opções para baladinhas e afins.



O teatro também é destaque na agenda, com a consagrada atriz pernambucana Arlete Salles, e grande elenco, "ocupando" o Teatro do Parque com o espetáculo "Ninguém Dirá que é Tarde Demais", desta sexta-feira (20) até o domingo (23).



Já o ator Rodrigo Sant'Anna comanda o stand-up comedy "Atazanado', neste sábado (21) e domingo (22), no Teatro de Santa Isabel.



Também integram o rol vasto de "o que fazer no 'findi?'", exposições, mostra de decoração e design com a CASACOR PE 2024 e as estreias do cineminha do "findi".

Apenas bora, né?

SHOWS E EVENTOS

CASACOR PE 2024

Quando: até 3 de novembro

Onde: Edifício Palazzo Itália - Rua Vigário Tenório, 55, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 45 (meia-entrada)



Visitação; de terça a sábado, das 14h às 22h; donmingos e feriados, das 11h às 19h

19ª Baile do Forrobodó

Com Forró Casoando em homenagem a Domiguinhos e participação de Liv Moraes

Quando: Sexta-feira (20), às 20h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Terra do Frevo convida Maestro Henrique Dias

Quando: Sexta-feira (20), às 21h

Onde: Terra Café Bar - Ryua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_cafebar

Encontro de Brotos

Com a Banda The Rossi e a Banda Anos Dourados

Quando: Sexta-feira (20), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

Show da Banda Catedral

Quando: Sexta-feira (20) e Sábado (21), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria ou no site do Teatro RioMar

Informações: @teatroriomarrecife

Sad Girls - Especial Lana del Rey, Billie Eilish e Taylor Swift

Quando: Sábado (21), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife

SORS Tributos

Iron Maiden, Queen e Led Zeppelin

Quando: Sábado (21), a partir das 20h

Onde: Bardok Long Beer - Rua Antonio Carneiro, 122, 1º andar, Jiquiá

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @bardoklongbeer

Let's Rock

Com Bob Nelson, Wind Trio e Squad Band

Quando: Sábado (21), às 21h

Onde: Donwtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Flashback Fest: Summer Eletrohits e Eurodance

Quando: Sábado (21), 20h

Onde: Carranca - Av. Dezessete de Agosto, 1778, Casa Forte

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @dalecarranca

Terça do Vinil: "Vinil do Forte"

Com Orquestra de Bolso, Baila Rabeca e DJ 440

Quando: Sábado (21), a partir das 22h

Onde: Forte do Brum, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @tercadovinil

Geraldo Maia canta Bethânia

Com participação de Renato Bandeira

Quando: Sábado (21), às 20h

Onde: Espaço Cultural Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 30 (81) 9 9817-1464 - Reservas WhatsApp)

Informações: @pocodasartess

Recife Night

Com Os Tralhas (Pista Brasil) e Toinha (Pista NY)

Quando: Sábado (21)

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole



Samba de Jorge

Quando: Sábado (21), às 15h

Onde: Deck Capibaribe - Rua Delfim, 248, Pina

Ingressos R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @deckcapibaribe

De Cara com o Samba

Quando: Sábado (21), a partir das 15h30

Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Ingressos R$ 45 no site Bilheteria Digital

Informações: @shoppingtacaruna

Samba da Luz - Com Mari's do Samba, que recebe Gabi do Carmo

Quando: Sábado (21), às 14h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Forró de Candeeiro

Com Cezzinha e Liv Moraes

Quando: Sábado (21), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingressos R$ 100 (show, visitação e open de bebidas e petiscos), via Sympla

Informações e reservas: (81) 9 9252-4222

Festival Dança e Cultura

Quando: a partir deste sábado (21), às 16h

Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2)

Acesso gratuito

Informações: @shoppingpatteoolinda

Show de Pablo Rogério

Quando: Sábado (21), a partir das 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - PE 060, 3200, Cidade Garapu, Cabo

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Lançamento do CD "Mestre Biloco e a Ciranda dos Cangaceiros"

Quando: Domingo (22), a partir das 17h

Onde: Calçadão da Misericórdia (Park Fodd Truck), em Goiana

Acesso gratuito

Parêa Sonora

Galeria do Ritmo convida Trio Jóai Rara e Fred Zero Quatro, e homenagem aos 30 ano Samba Esquema Noise

Quando: Domingo (22), a partir das 16h

Onde: Palácio do Samba/Galeria do Ritmo - Rua Belarmino Henrique, 139, Morro da Conceição

Ingressos a partir de R$ 12,50 via Sympla

Informações: @galeriadoritmo1962

Manhã de autógrafos e bate-papo com a autora do livro "A Princesa Andarilha", Bárbara Oliveira

Quando: Domingo (22), às 10h

Onde: Livraria do Jardim (Jardim Espaço Plural) - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Terra do Forró convida Regente Joaquim

Quando; Domingo (22), às 17h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_cafebar

Conexão TBT Raiz

Com Cris Alves e Victor Ferrari

Quando: Domingo (22), a partir das 16h

Onde: Vila Madalena Botequim Paulista - Rua da Hora, 722, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @vilamadalenabotequim

TEATRO

Festival de Teatro em São Benedito do Sul

V Festival de Teatro e Dança Terra das Águas Sagradas

Quando: Sexta-feira (20) e Sábado (21)

Onde: São Benedito do Sul, Mata Sul do Estado

Acesso gratuito

Informações:

"Ninguém Dirá que é Tarde Demais"

Com Arlete Sales, Edwin Luisi e elenco

Quando: Sexta (21) e Sábado (22), às 20h e Domingo (23), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 19, 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833



"Atazanado", com Rodrigo San'Anna

Quando: Sábdao (21), às 18h e 20h e Domingo (22), às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323

"A Receita", da Ocupação O Poste

Quando: Sábado (21), às 19h

Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @oposteoficial

"Planeta Doce", com o Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (22), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife



"Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta"

Quando: até 28 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8268-3393 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 30 de setembro

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @michelangelo.capela.sistina

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 12h às 19h30



"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Gigantes da Era do Gelo"

Quando: até 13 de outubro

Onde: Shopping Tacaruna (Praça de Eventos, Piso Térreo)

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Museu das Ilusões

Quando: até 3 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h

CINEMA

Cineclube Casa Zero

Em cartaz: "Dirijo (Maconha) - Relatos Indígenas", de Yandé Aname Mura; "Maconha e Vanguarda Brasileira", de Eduardo Bueno e "Animação sobre a Guerra às Drogas", PBPD

Quando; Domingo (22), às 16h

Onde: Casa Zero - Rua do Bom Jesus, 237, 1º andar

Acesso gratuito

Informações:



"Sidonie No Japão"

SINOPSE: Sidonie é uma escritora francesa renomada, e está de luto por seu falecido marido. Convidada para ir ao Japão para o relançamento de seu primeiro livro, ela é recebida por seu misterioso editor japonês, que a leva a Kyoto, a cidade dos santuários e templos. À medida que viajam juntos pelas flores da primavera japonesa, aos poucos ela se abre para ele. Direção: Élise Girard

"Passagrana"

SINOPSE: Em Passagrana Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodelo (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno), são amigos desde crianças que se viram como podem, fazendo pequenos golpes para pagar as contas e o pão de cada dia. Porém, isso preocupa Zoinhu, já que o grupo corre o risco todos os dias de serem presos pelos crimes que cometem. Direção: Ravel Cabral

"Golpe De Sorte em Paris"

SINOPSE: O casal Fanny e Jean parecem o casal ideal: ambos são profissionalmente bem-sucedidos, vivem em um apartamento lindo em um bairro exclusivo de Paris, e aparentam estar tão apaixonados quanto estavam ao se conhecerem. Mas tudo muda quando Fanny esbarra acidentalmente em Alain (Niels Schneider), um antigo colega de escola, e fica encantada. Direção: Woody Allen

Veja também

Música Obra inédita atribuída a Mozart é descoberta na Alemanha