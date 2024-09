A- A+

RECIFE Recife: ciclista morre após ser atropelado por um micro-ônibus no bairro do Parnamirim Acidente aconteceu na rua João Tude de Melo

Um ciclista morreu após ser atropelado por um micro-ônibus, na manhã desta segunda-feira (16), no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife.



O acidente aconteceu na rua João Tude de Melo, nas proximidades do restaurante Guaiamum Gigante.



Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado por volta das 7h04, a vítima, que não teve o nome e idade divulgados, morreu antes do atendimento.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que foi acionada ao local às 7h41. Uma equipe atua na área, que registra trânsito lento divido ao acidente.





