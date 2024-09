A- A+

RECIFE Colisão entre ônibus e bicicleta deixa homem morto, em Beberibe, Zona Norte do Recife Moradores do local reclamam de falta de sinalização

Uma colisão entre um ônibus e uma bicicleta deixou um homem morto, na manhã desta segunda-feira (16). O fato ocorreu no cruzamento das ruas Compositor Vinicius de Moraes e Uriel de Holanda, em Beberibe, Zona Norte do Recife, há cerca de 50 metros da Praça da Convenção.

Segundo testemunhas, o homem, que não foi identificado, ia no sentido Recife quando colidiu com o coletivo, da empresa Caxangá, que ia no sentido oposto. O porteiro Washington Araújo, de 38 anos, viu quando tudo aconteceu e se assustou com as cenas trágicas.

“Ele vinha no mesmo sentido que eu. Ao invés de ele [o ciclista] esperar o ônibus passar, avançou também”, afirmou.





Washington disse ainda à reportagem da Folha de Pernambuco que a vítima trabalhava em uma granja, próximo de onde a tragédia aconteceu. O ciclista carregava uma sacola com coxas de galinha.

A dona de casa Vânia da Silva, 51, revela que não há educação de trânsito nem para os motoristas e pedestres que trafegam pelo local. “Aqui, infelizmente, ninguém respeita [as leis de trânsito]. Só dá prejuízo. Tem que morrer alguém para olharem para Beberibe”, disse ela, enquanto um ônibus entrava na rua Compositor Vinicius de Moraes, quase subindo na calçada onde era entrevistada.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e da Polícia Militar de Pernambuco estão no local para orientar pedestres e motoristas e fazer a segurança do local, respectivamente.

O Instituto de Criminalística (IC) nem o Instituto de Medicina Legal (IML) compareceram ao local, até o fechamento da reportagem.

