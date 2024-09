Homem morre carbonizado em incêndio na cobertura de prédio em Boa Viagem

A- A+

Um homem, de 56 anos, morreu carbonizado no incêndio que atingiu a cobertura do edifício Ruy Barbosa, localizado na rua dos Navegantes, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, neste domingo (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o caso ocorreu por volta das 10h, quando equipes da corporação se encaminharam ao local com dez viaturas enviadas.

Além do Corpo de Bombeiros, participaram da ocorrência equipes da Polícia Militar, Defesa Civil, Polícia Civil e Instituto Médico Legal.



O carro do IML deixou o prédio com o corpo do homem que faleceu por volta das 15h50.

Com o incêndio, caíram as pastilhas do prédio e explodiram os vidros do apartamento. Nenhuma pessoa chegou a se ferir com os estilhaços.

Momentos de tensão

O professor Fabiano Nader mora no prédio em que houve o incêndio. Ele estava em casa, no 12º andar, na manhã deste domingo (15).

Fabiano relatou à Folha de Pernambuco que escutou um barulho de explosão. Quando foi para a varanda, a vizinha do prédio ao lado informou sobre o fogo no apartamento da cobertura.

Além do professor, outras quatro pessoas estavam no apartamento. “Quando eu vi a fumaça, mandei todo mundo descer do jeito que estava”, iniciou o professor.

“Foi um estresse. Ficamos do outro lado da rua. A gente via o fogo saindo da janela e ficava na apreensão pensando ‘será que vai para o lado’", completou.

Fabiano e sua família foram para a casa de um primo que mora nas redondezas para almoçar, mas passou a maior parte do tempo na rua.

Situação do prédio



Assim que teve início o incêndio no apartamento da cobertura, todos os moradores do edífcio Ruy Barbosa foram evacuados.

No final da tarde, eles foram autorizados a subir um por apartamento para pegar itens essenciais como documentos, roupas e remédios.

O prédio segue sem luz e água. Os moradores devem passar a noite fora de casa, pois há risco de curto-circuito em razão das infiltrações do local. Entretanto, a estrutura não apresenta nenhuma chance de queda.

Os moradores foram informados de uma previsão de vistoria para liberação na manhã desta segunda-feira (16).

